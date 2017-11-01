ATLAS’IN KASIM SAYISI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN KASIM SAYISI

Atlas’ın kasım sayısının kapak konusu “Biberin İzi”. Atlas Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’ya uzanıyor; biberin mutfak ve gündelik hayattaki yerini inceliyor. Amerika’dan gelen bir bitki olan biber özellikle Güneydoğu Anadolu’da kısa sürede benimsendi ve kültürde kendine yer edindi. Atlas “acısını güneşten alan” biberin öyküsünü tarladan sofraya kadar her aşamasıyla anlatıyor.
Vietnam’ın kuzeybatısında, uzak ve dağlık bir bölgede Sa Pa kasabası. Geleneklerini koruyan, yamaçlara teraslar halinde yayılmış pirinç tarlalarıyla çevrili Sa Pa, çarpıcı manzaralar sunan özel bir bölge. Samsun’da, Kızılırmak Deltası’nda bulunan Galeriç Longozu, zemini suyla kaplı özel bir orman. Atlas bu önemli doğa alanını benzersiz manzara fotoğraflarıyla anlatıyor.
Hasankeyf’in fazla bilinmeyen bir özelliği de Türkiye’de küçük akbabaların önemli yaşam alanlarından biri olması. Yakın gelecekte Ilısu Barajı’nın suları altında kalacak olan Hasankeyf’in bu doğa zenginliği Atlas sayfalarında. Çekya’nın kır manzaralarıyla ünlü Moravya Bölgesi, Stockholm Metrosu’nun birer sanat eseri olarak tasarlanmış istasyonları da Atlas’ın başlıkları arasında.

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