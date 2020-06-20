Bilim insanları Antarktika’nın Seymour Adası’nda bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurtasının arkasındaki gizemi sonunda çözdüler. Sönük bir Amerikan futbol topu gibi görünen fosil, bir Şili müzesinde tutuluyor.

Çok fazla araştırma ve analiz yapıldıktan sonra, bilim insanları yumurtanın dinozorların yanında yaşayan soyu tükenmiş dev bir deniz kertenkelesine veya yılanına ait olduğunu söylüyor.

Araştırmacılara göre 29 x 20 cm’lik yumurta fosili, nesli son birkaç yüzyılda tükenen Madagascar’ın uçamayan dev fil kuşlarının yumurtalarından biraz daha küçük.

Timesofindia’nın haberine göre Teksas Üniversitesi’nden paleontolog Lucas Legendre, “Bu yeni yumurta Antarktika’nın ilk yumurta fosili ve şimdiye kadar keşfedilen en büyük yumuşak kabuklu yumurta” dedi.

Lucas Legendre yumurta hakkında sözlerine şunları ekledi: “Uzun, katlanmış, yüzeyinde birçok kırışıklık ve kıvrım var. Bir tarafı düzleştirildi, bu da deniz tabanıyla temas ettiği yer olduğunu gösteriyor. Yumurta kabuğu çok ince ve zayıf mineralize, kertenkele ve yılan yumurtalarında olduğu gibi ”.

Bilim insanlarına göre, Antarktika’da böyle bir yumurta bırakacak kadar büyük yaratıklar deniz kertenkeleleri yada uzun boyunlu plesiosaurlardı. Bu fosil yumurtanın keşfi bilim insanlarının da fikrini değiştirdi.

Fotoğraf: Museo Nacional de Historia Natural de Chile