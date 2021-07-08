Yeni drone sahiplerinin bilmesi gereken 5 önemli detay

Drone’ların fiyatları düşüp kullanımları kolaylaştıkça, drone ile çekim yapmayı tercih edenlerin de sayısı artıyor. Ama drone sahibi olmak belli sorumlulukları da gerektiriyor.

1- Drone’lar oyuncak değildir

Piyasaya ilk çıktıkları dönemde drone’ları eğlenceli bir oyuncak gibi lanse etmeleri, bu algının topluma yerleşmesine neden oldu ancak drone’lar artık bir oyuncak değil ve onları kullanabilmek için hem etik kurallara uymak gerekiyor hem de bazı durumlarda çok ciddi yasal belgeleri bulundurmak gerekiyor ki, bu kurallara uymamak sonu ağır cezalara kadar varan sorunlara neden olabilir. Örneğin, bir drone’u, uçuşa yasak bölgede uçurmaya kalkışmanız, casusluk şüphesiyle tutuklanmanıza ve aylarca tutuklu kalmanıza neden olabilir. Bunu bir de yabancı ülkede yaparsanız, casus olmadığınıza hakimi inandırmanız çok zor olabilir. Ya da bir havalimanı çevresinde drone uçurmaya kalkışmanız halinde, tutuklanmamanızın hiçbir yolu yok ve bu kural dünyanın her yerinde geçerli. Bir drone’u yerden kaldırdığınız anda ağır bir sorumluluk altında olduğunuzu çok iyi bilmeli ve uçuşlarınızı dikkatlice planlamalısınız. Kalabalık bölgelerde drone uçuyorsanız, yarım kiloya varan ağırlığıyla bir drone’un, bir insanın başına düşmesi halinde ölümcül etkileri olabileceğini hatırlamalısınız, ki kalabalık spor aktivitileri sırasında yüksekten düşen drone’lar nedeniyle yaralanan, kafa travmaları geçiren insanların haberlerini internette kolayca bulabilirsiniz.

2- Drone’ların pilleri sonsuz değildir

Drone’lar pil kapasitesi kadar uçabilirler ve bu piller, aynı cep telefonlarında olduğu gibi, uzun süre kullanıldıktan sonra eskir, aşınır, kapasitesini kaybeder. Uçuşa başladığınızda yarım saatlik şarjı olduğunu düşündüğünüz drone 8 dakika sonra gücünü kaybedip düşebilir. Düştüğü yer denizin derin bir bölgesi, dik bir yamacın ulaşılması zor bir alanı olabilir. Yakınlara düşse bile parçalanabilir veya daha kötüsü bir insanın, bir hayvanın üzerine düşebilir. Can kaybı yaşatabilir. Bir aracın üzerine düşüp maddi hasar oluşturabilir. Pillere dikkat.

3- Drone videolarını dikkatli inceleyin

Drone’lar tepeden çekim yaparken, çevredeki insanlar ve detaylar küçük göründüğü için dikkatini çekmeyebilir. Ancak yüksek çözünürlüklü bir videoyu durdurup yakınlaştırdığınızda, insanların yüzleri seçilebilir, mahremiyetleri zarar görebilir. Drone çekimlerinizi yayınlarken çevrenizdeki insanların mahremiyetlerini de gözetmek zorundasınız. Bunun için de videolarını geniş ekran bir TV üzerinde yapmanızı ve şüphelendiğiniz noktada videoyu zoom’layarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Eğer uygun fiyatlı geniş ekran TV’lere ihtiyacınız olursa, Samsung televizyon veya Altus televizyon modellerini ya da HI Level TV modellerini incelemek isteyebilirsiniz.

4- Drone ile bol bol alıştırma yapın

Drone’nunuz ile uzun video çekim maceralarına girişmeden önce güvenli alanlarda uzun denemeler ve alıştırmalar yaparak cihazın tüm özelliklerine ve yeteneklerine hakim olduğunuzdan emin olun. Böylece büyük emekler ve maliyetler ödeyerek gerçekleştirdiğiniz bir gezi sırasında, drone’unuzu ve değerli görüntülerini kaybetme riskini en aza indirirsiniz.

5- Drone yükünü de hesaplayarak plan yapın

Gezilerinizde çantanızı düzenlerken ve sırtınızda taşıyacağınız yükü planlarken, drone’un ağırlığı ve akseuarları için gerekli çantanın hacmi de önemli bir değişken olarak performansınızı etkileyecektir. Uzun yürüyüşler ve zor tırmanışlar gerektiren gezilerde drone taşımak çok mümkün olmayabilir ya da bu tür geziler için daha düşük profilli, daha düşük fiyatlı, daha hafif ve küçük hacimli drone’lar tercih edebilirsiniz. Bu drone’ların performansları çok düşük olacaktır ancak doğru planlamayla yeterli görüntü alıp drone’u yeniden çantanıza yerleştirebilirsiniz. Fakat iki, üç, dört bin dolarlık değerli ve ağır bir drone’u taşımak zorunda kaldığınız zor bir yürüyüş sizin için bir kabusa dönüşebilir. Ya da drone’ununuz sağlıksız taşıma koşulları nedeniyle hasar görebilir. Her aktiviteye de her drone gitmez.