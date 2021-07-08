Çocukları doğayla tanıştırma zamanı geldi

Hem eğitime yaz tatili arası gelmiş hem de pandemi kısıtlamaları ortadan kalkmışken, çocuklarımızı doğayla tanıştırmanın zamanı geldi. İşte, çocuklarla yapılacak geziler tavsiyelerimiz.

1- Her olasılığı hesaplayın

Çocukları şehirlerin konforlu güvenliğinden çıkarıp doğayla tanıştırmak aynı zamanda önemli risklere karşı dikkatlice planlama yapmak, ön görülü olmak ve çocukların beklenmedik risklere karşı güvenliğini kapsamlıca planlamayı gerektiriyor. Bir yetişkin için çok daha büyük risk taşımayan bir dere geçişi, hafif kilosu, daha kısa boyu ve sırtındaki çantayla denge bulmakta zorlanan yapısıyla çocuklar için ani riskler yaratabilir, dengesini kaybedip suya düşen çocuğun azıcık akıntıda bile kolayca sürüklenip daha derin sulara veya azgın akıntılara çekilmesi mümkün olabilir. Bu tür riskleri ön görerek her önlemi almak durumundasınız.

2- Kasları henüz yeterince gelişmiş değil

Yetişkinlerin kolayca yüklenebildikleri sırt çantalarını taşımak, zor parkurlarda dengelerini sağlamaları, zor durumlarda refleks gösterebilmeleri, çocuklar için henüz mümkün olmayan bir performanstır. Onlardan benzer bir performans beklemek büyük hata olur. Okula giderken defter, kitap, kalemlik yüklü okul çantası ve yanında da beslenme çantası taşımakla, kayaların, derelerin arasında sırt çantası taşımak aynı şey değil ve bu yükler çocukların dengesini kaybetmesi, düşmesi, yaralanması için risk oluşturur. O nedenle, çocukların hareket kabiliyetini kısıtlamadan ne kadar yük taşıyabileceğini iyi belirlemelisiniz.

3- Beklenmeyeni bekleyin

Bir yetişkinin doğa gezileri ya da bir kamp sırasında kendini koruma iç güdüsü zirveye çıkarken, çocuklar tehlikelerin farkında olmayacaktır. Çocuğu kamp çadırının içinde beş dakika yalnız bırakıp yakacak odun aramaya gittiğinizde, çocuğun çadırın içinde büyük risk oluşturacak şekilde kamp ocağını yakmaya çalışması, kamp tüpündeki gaz kaçağını fark etmemesi, çadırın alev alması, eğlenmek için koşup zıplarken düşüp başını çarpma riskleri… Çocuklar riskleri analiz edebilecek olgunlukta olamayacağından temel motivasyonları olan eğlenmek, oynamak, acil ihtiyaçlarını gidermek için hareket ederken, beklenmedik risklerin gerçekleşmesine neden olabilirler.

4- İlgi çekecek etkinlikler düzenleyin

Çocukların kamp alanında ilgilerini çekecek etkinlikler düzenleyin ve onlara da bu konuda görevler verin. Örneğin, kamp ateşi başında mısır patlatmak ve ardından lezzetli mısırları yerken, ateş başında öyküler dinlemek küçük çocukları çok mutlu edebilir. Bu sırada, ateş için küçük çıra parçaları toplamak ya da mısırı patlatmak için tencereyi sallamak ya da patlamış mısırları herkesin tabaklarına dökmek gibi küçük görevler çocukların kampta sorumluluk alması ve yaptıkları işe odaklanmaları için güzel çözümlerdir.

5- Temizlik bilinci kazandırın

Doğanın, çöp atılacak bir alan olmadığını küçük yaşta öğrenmeleri için çöplerin doğru şekilde biriktirilip ardından sizinle beraber kamp alanından uzaklaştırılması gerektiğini öğrenmeleri de çok önemli. Kampta veya gezi sırasında doğada gördüğünüz çöpleri toplamanız onlar için ömür boyu unutulmayacak çevreci bilincin oluşmasına katkı sağlar.