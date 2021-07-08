Yuvam Dünya “İklim Dostu Yaşam Rehberi”ni Yayımladı

Yaşadığımız gezegene daha saygılı, daha koruyucu ve kollayıcı olmak için İklim Dostu Yaşam Rehberi ile ilk adımı atabilirsiniz.

İklim krizi sadece geleceğin değil, bugünün de sorunu. Aynı zamanda bir kültür krizi olarak nitelendirdiğimiz bu kriz için her birimizin değişmesi gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede neslimizin hikayesini değiştirmek için yola çıkan ve toplumun her kesiminde dönüşüm başlatmayı amaçlayan bir dernek olan Yuvam Dünya, Dünyaya ve kaynaklarına saygılı yaşamı hatırlamak ve alışkanlıkları değiştirmek üzere yola çıkıyor. Herkesi de çözümün bir parçası olmaya davet ediyor. İklim Dostu Yaşam Rehberi tam da bu noktada öne çıkıyor.

Yuvam Dünya tarafından hazırlanan “İklim Dostu Yaşam Rehberi” Dünya’yı kurtarmaya “nereden başlamalıyım” sorusuna sürdürülebilir adımlarla hayatımıza dahil edebileceğiz yanıtlar veriyor, hayatın her alanında değiştirebileceğimiz alışkanlıklarımızla karbon ayak izimizi nasıl düşürebileceğimizi anlatıyor.

İklim krizine karşı şimdi harekete geç!

Yuvam Dünya iklim dostu mutfak, seyahat, alışveriş, ev, ofis ve dijital yaşamda dünyayı iyi gelecek bir yaşam sürdürmenin püf noktalarını öğrenerek iklim kriziyle birlikte mücadele edebileceğimizin altını çiziyor.

Yuvamdunya web sitesinden rehbere ulaşabilirsiniz.