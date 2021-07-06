Gezginlerin hayatını kolaylaştıran 5 dijital teknoloji

Şehrin gürültüsünden ve betonundan kaçıp kendimizi doğaya teslim ederken yanımızda teknolojiyi de götürmememiz gerektiğini düşünüyor olabiliriz ancak bazı teknolojiler var ki, gezilerin tadını katlayacak olanaklar sunuyorlar.

1- Akıllı saatler

Barometre, pusula, navigasyon, nabız ölçüm veya müzik çalar özellikleriyle akıllı saatler doğayı keşfetmeyi seven bir sporcunun vazgeçilmezleri arasına çoktan girdi. Ne yazık ki bu cihazlar iletişim olanaklarını kullanmak için hala telefonlara ihtiyaç duyuyorlar ve kullanıcısının yanında bir de akıllı telefon bulundurması gerekiyor. Uygun fiyatlı ancak güçlü donanımlara sahip yeni nesil akıllı telefonların da gezginlere önemli avantajlar sağladığını unutmamak gerekiyor. Yürüyüş esnasında yönünüzü pratik olarak tespit etmek için kol saati kullanışlı bir araç ancak sonuçta küçük bir saat ekranından harita incelemek de kolay değil ve büyük haritayı görmek istediğinizde büyük ekranlı bir telefona ihtiyaç duyacaksınız. Bu noktada, güçlü donanımlara sahip ancak uygun fiyatlarıyla da dikkat çeken Android telefonları tavsiye ederiz. Örneğin, POCO cep telefonları ya da son dönemlerde tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği HONOR cep telefonları veya TCL cep telefonları doğa gezileriniz sırasında sizi desteklemek için doğru telefonlar olabilir.

2- Tabletler

Çantanızda onlarca kitabı yerleştirmek için yer olmayacağı kesin ancak yıldızların altındaki sessiz ve huzurlu akşamlarda, ateşin başında dijital kitaplığınız içinden istediğiniz kitabınızı seçip okumak için tabletler ideal cihazlar. Geniş ekranlarıyla dilerseniz harita ve navigasyon işlemlerinizi kolaylıkla yürütebilirken, karavan gibi minimal bir yaşam gerektiren araçlarla uzun yollara düşmüş gezginler için televizyon ekranı yerine bile kullanılabilmesi mümkün

3- Mobil güneş panelleri

Dijital cihazlarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz, katlandığında kolayca çantanıza sığan ama açıldığında da güneş enerjisiyle dijital cihazlarınızı şarj eden minik panelleri yanınızdan ayırmak istemeyebilirsiniz.

4- Bio elektrik kamp ocakları

Güneş panelleri gündüz cihazlarınızı şarj etti ama akşamları veya kapalı soğuk havalarda enerji ihtiyacınızı karşılayacak pratik bir teknoloji daha var. Kamp ateşindeki ısıyı elektriğe dönüştüren sistemler, akşam boyunca yanan kamp ateşinde bütün pillerinizi, powebank’lerinizi şarj edebilecek seviyede enerji sağlayabiliyor.

5- Mini uydu mesaj cihazları

Şehir alanlarında yaşarken GSM sistemlerinin kapsama alanında bulunmaya alışık olabilirsiniz ama doğaya kaçtığınızda bu güvenli iletişim bölgelerinden de çıkmış oluyorsunuz. İki yollu uydu iletişim cihazları, uydu üzerinden sosyal medya hesaplarınıza veya tanıdıklarınız SMS mesajları gönderip almanızı, lokasyonunuzu bildirmenizi sağlıyor. Böylece, özellikle acil durumlarda yardım istemek için güvenli bir seçeneğe sahip oluyorsunuz.