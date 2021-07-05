ATLAS’IN TEMMUZ 2021 SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Atlas’ın temmuz sayısının kapak konusu, Kırklareli’nin İğneada Longozu. Karadeniz kıyısında uzanan bu benzersiz doğal alan kumulları, subasar ormanları, gölleri bir araya getiriyor, çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıntılı bir dosya ve özel fotoğraflarla dergiye konu olan İğneada Longozu, Türkiye’nin en güzel ve hâlâ el değmemiş doğa hazinelerinden.

Tamberma kabilesi Togo’nun ulaşımı zor, uzak bölgelerinde yaşıyor ve kadim geleneklerini yaşatıyor. Kabilede kızlar yetişkinliğe kabul edilmek için ormanda günler boyu tek başlarına kalmak, genç erkekler birbirlerine fiziksel acı verecekleri bir törene katılmak zorunda. Tambermaların yetişkinliğe geçiş törenleri Atlas’ta.

Bozkırlar, sanılanın aksine çok zengin habitatlar, sayısız canlı türü barındırıyor ve insanoğluna da çok değerli hediyeler sunuyorlar. Şanlıurfa bozkırları, etkileyici biyoçeşitliliğiyle Temmuz sayısında. Atlas’ın yeni sayısında bilim insanları Türkiye’nin buzullarının geçmişten günümüze durumunu değerlendiriyor. Çavuşkale’deki arkeolojik kazılar ve Van’daki Urartu izleri hakkında şaşırtıcı sonuçları da temmuz sayısının başlıkları arasında.

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