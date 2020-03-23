Anasayfa Gündem Türkiye’den uçuşların durduğu 68 ülke hangileri?
Gündem

Türkiye’den uçuşların durduğu 68 ülke hangileri?

Yazar Eren Demir
0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
İçindekiler
      1. THY SADECE 5 NOKTAYA UÇACAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye bugüne kadar 68 ülkeye uçuş trafiğini kapattı.

Son alınan kararla birlikte 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştu. Böylece uçuşların durduğu ülke sayısı 68’e yükseldi. Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı alan Rusya, Katar ve Libya ile beraber hava yolu trafiği kesilen ülke sayısı 71.

Türkiye’nin uçuş trafiğini kapattığı 68 ülke şunlar:

Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün.

Distopyanın adı Covid 19 – Albert Camus’nün Veba’sından Corona Virüse

THY SADECE 5 NOKTAYA UÇACAK

Türk Hava Yolları (THY) ise koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren 17 Nisan’a kadar Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

Kargo seferlerinin devam edeceğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.

Yarasalar hakkında neler biliyoruz?

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail

Benzer Yazılar

Doğada gecelemenin tarif edilemez keyfi

Birinci Harp’te Çanakkale savunması: Büyük direniş Gelibolu’da başladı

Yarasalar hakkında neler biliyoruz?

Distopyanın adı Covid 19 – Albert Camus’nün Veba’sından...

Türkiye’den 9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Türkiye için gerçekten çekirge istilası riski var mı?

Türkiye’deki ilk Corona Virüs vakası ve 14 gün...

Uzayda kadınlar

Dünyadan yaşlı meteorit

Metropolün arıları

Yorum bırak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Tamam