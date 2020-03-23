Türkiye’den uçuşların durduğu 68 ülke hangileri?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye bugüne kadar 68 ülkeye uçuş trafiğini kapattı.

Son alınan kararla birlikte 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştu. Böylece uçuşların durduğu ülke sayısı 68’e yükseldi. Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı alan Rusya, Katar ve Libya ile beraber hava yolu trafiği kesilen ülke sayısı 71.

Türkiye’nin uçuş trafiğini kapattığı 68 ülke şunlar:

Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün.

THY SADECE 5 NOKTAYA UÇACAK

Türk Hava Yolları (THY) ise koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren 17 Nisan’a kadar Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

Kargo seferlerinin devam edeceğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.