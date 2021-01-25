Sevgililer günü için 5 hediye tavsiyesi

Sevgililer Günü yaklaşırken hediye seçmek için de zamanımız daralıyor. Artık hediyelerimizi, kapıda teslim alacak şekilde online sipariş etmeye de alıştık ancak yine de erken davranıp son güne kalmadan hediyelerimizi seçip teslim almak, hediye paketi yaptırmak ve 14 Şubat’a hazır etmemiz gerekiyor. Peki bu yıl sevgililer gününde hangi hediyeleri seçebiliriz? İşte 5 güzel hediye tavsiyemiz…

Sırt Çantası

Doğa sever bir insana verilebilecek en güzel hediyelerden biri sırt çantası olacaktır. Çünkü doğada çanta ihtiyacı bitmez. En güvendiğiniz çanta bile zamanla yıpranabilir, beklenmedik bir anda hasar alabilir, yırtılabilir. Tamir etmek mümkün olsa da o tamirdeyken yeni bir geziye çıkmak için ikinci bir çantaya ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla, sırt çantası seçeneklerini incelemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

Çizme

Eğer bir kadına hediye seçiyorsanız, kış şartlarında hem doğada hem de şehirde giyebileceği, ayağını kuru ve sıcak tutacak bir çizme çok güzel bir hediye olacaktır. Kadınların, erkeklere oranla, ayaklarının soğuğa karşı daha hassas olduğunu da unutmamalısınız. Dolayısıyla hediye olarak kaliteli bir çizme alıp da sevinmeyecek kadın bulmak kolay değil.

Dijital ihtiyaçları unutmayın

Doğa sever bir insana hediye seçerken, sevgililer günü hediyeleri arasında, dijital ihtiyaçlar da anlamlı bir yer tutar. Dağlık, ormanlık bir alanda, elektrik bulmak imkansızken, telefonları, tabletleri, laptopları, fotoğraf makinelerini, drone’ları çalıştırmak için yedek aküler, powerbank’lar, güneş enerjisi panelleri, kamp ateşinden elektrik üreten adaptörler… Bunlara ihtiyaç asla bitmez.

Tarzına uygun bir kazak

Soğuk kış gezilerinde en çok ihtiyaç duyulan detaylardan biri de, sıcacık kazaklar ve polarlar olacaktır. Gezi uzadıkça ıslanan, kirlenen, ter nedeniyle kirli poşetine yerleştirilen kazakların yerine yenisine her zaman ihtiyaç duyulur. Bu seçeneği de tercih edebilirsiniz.

Tozluk

Doğa gezilerine yeni başlayan, henüz yolun başında olan bir sevdiğiniz için faydalı bir hediye seçmek istersen, henüz anlamını ve yararını tam çözemediği bir çift tozluk da tercih edebilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar, kar yürüyüşlerinde ayaklarına tozluk takmanın önemini, ayakkabıları kar sularıyla dolmadan önce anlayamazlar. Ayakkabının üzerinde biriken kar kısa sürede eriyip ayakkabının içine sızdıkça, buz gibi kar suyu ile ıslanan çoraplar ve donmaya başlayan ayaklar, doğru şekilde bağlanmış bir tozluğun ne kadar hayati bir aksesuar olduğunu hızla idrak etmelerini sağlar.