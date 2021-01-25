Pandeminin sonundaki ışık göründü mü?

Pandemi nedeniyle 2020’yi şehirlerden kaçıp doğada zaman geçirmek için daha fazla fırsata sahip olduk ancak aynı zamanda hayata geçen kısıtlamalar ve karantinalar nedeniyle de zor zamanlar yaşadık. Gönül ister ki, dünyanın pandemiden kırılmadığı eski güzel günlere geri dönelim, istediğimiz yere, istediğimiz zaman gidebilme özgürlüğüne geri kavuşalım. Peki, aşıların ortaya çıkmasıyla beraber, pandeminin sonundaki ışık da göründü mü?

Önceki nesillerin aksine, 2020’de yaşadığımız pandemiyi nispeten daha hafif atlattığımızı söylemek yanlış olmaz. Bu başarının nedeni ise artık sahip olduğumuz geniş bilgi ve iletişim ağları sayesinde, dünyanın her köşesinde pandemiyle savaşı senkronize bir bilinçle yürütebiliyor olmamız…

Artık aşılama kampanyaları bütün büyük ülkelerde başladı ve aşıların her geçen gün dünyaya geniş çaplı şekilde yayıldığını da duyuyoruz. Bu aşılama kampanyaları tünelin sonundaki ışığı görmemizi sağlayabilir, evet, ama tüm dünya Covid-19’dan kurtulsa bile maske alışkanlığımızın artık ömür boyu devam edeceğini düşünenlerin sayısı da az değil. Peki neden?

Pandeminin ilk günlerinden itibaren, internet ve sosyal medya üzerinden, dünya halkları birbiriyle yoğun şekilde bilgi paylaşmaya başladı. Sadece doktorlar ve bilim insanları değil, evinde endişeli şekilde ne yapması gerektiğini araştıran sıradan insanlar bile çok kolay şekilde, maske takmanın, dezenfektan kullanmanın virüsün bulaş riskini çok düşürdüğünü öğrendi ve uygulamaya başladı.

Dünya pandmiye hazırlıksız yakalanmıştı ve en son 100 sene önce yaşanan pandemiden sonra n95 maske gibi tıbbi önlem araçlarına global çapta büyük talepler duyacağımızı düşünmüyorduk. Dolayısıyla ilk günlerde yaşanan “maske paniği” yerini kısa sürede bir üretim kampanyasına bıraktı.

Şimdi dünya maske ve dezenfaktan üretmeye de alışmışken ve bunlar çok kolay ve ucuz şekilde elde edilebilen ürünlere dönüşmüşken, mevsimel grip salgınlarına karşı bile kitlelerin daha bilinçli ve maskeli önlemler alacağını tahmin etmek zor değil. Zira grip virüsü de, dikkat edilmezse insanı zatürreye kadar götürebilen ölümcül bir soruna dönüşebiliyor.

Pandemi sayesinde edindiğimiz önemli dersler de oldu. Kısa sürede, dünyanın pek çok ülkesi, sanayi kuruluşlarını hızlı şekilde maske üretebilecek konumda güncellemeyi başardı. Bugün bakınca, çok olağan ve sıradan bir endüstriyel planlama operasyonu gibi görünen bu başarı aslında insanoğlunun son yüzyılda kazandığı bilincin ve disiplinin de örneği olarak okunabilir. Zira, hayatta kalma refleksimiz devreye girince, çok kısa sürede global çapta bir üretim hamlesiyle, her gün milyarlarca insana yeni maskeler temin edebilecek dev bir üretim kapasitesini oluşturmayı başardı. Bu hiç de hafife alınabilecek bir başarı değil.

Pandemi elbette çok üzücü ve korkutucu bir kavram. Ancak insanoğluna önemli bir ders verdiğini de gördük. Dünyada hiç kimse, komşusundan veya dünyanın diğer ucundaki bir devletin sorunlarından ayrı bir yaşam süremez. Bir yerde yaşanan sorunlar, tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alabilir, tüm insanlığı olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu nedenle artık insanoğlunun tüm gezegeni bir bütün olarak düşünüp dünyanın sorunlarına global olarak yaklaşacağı bir bakış açısı kazanmamız gerekiyor.