Savaş kartalların göç yolunu da etkiledi

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’nın doğusunu işgal etmesiyle başlayan çatışmalar binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve kentlerin yıkılmasına neden olurken, doğa ve yaban hayat üzerinde de yıkıcı etkiler yaratıyor. Bilim insanlarına göre her yıl Yunanistan ve Güney Sudan’daki sulak alanlarla Beyaz Rusya’daki üreme alanları arasında göç eden büyük benekli kartallar, Ukrayna’nın çatışma alanlarındaki topçu ateşi, tanklar ve savaş uçaklarından kaçınmak için göç yollarını değiştirdi. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi ve İngiliz Ornitoloji Vakfı’ndan araştırmacıların Current Biology dergisinde yayımlanan makalesine göre, kartallar daha önce izledikleri rotalardan büyük ölçüde saptı, Ukrayna’da her zaman konakladıkları bölgelerde daha az zaman geçirdi veya buralardan tamamen kaçındı. Kartalları 2017 yılından bu yana GPS cihazlarıyla izleyen araştırmacılar, çatışmaların başlamasından sonra kuşların göç sırasında ortalama 85 kilometre daha fazla mesafe kat ettiklerini ortaya koydu. Bu değişiklik kuşların üreme alanlarına ulaşmasını geciktirdi ve muhtemelen daha fazla enerji harcamasına neden oldu. Birmingham Üniversitesi Ornitoloji ve Hayvanları Koruma Bölümü’nden Yardımcı Doçent Dr. Jim Reynolds, “Ukrayna’daki çatışmanın bu türün göç ekolojisini temelden bozduğu düşünülüyor, bunun gibi savunmasız bir tür için üreme performansını bozan her şey büyük bir sorundur” diyor.

EK BİLGİ: Ukrayna Çevre Bakanlığı ve ülkenin doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı rapora göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 175 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu. Bu değer, hem çatışmalar sırasında hem yıkımın ardından onarım çalışmaları sırasında üretilecek emisyonları içeriyor. Raporda “Askeri araçlarda milyarlarca litre yakıt kullanıldı, yaklaşık bir milyon hektarlık alan ve orman ateşe verildi, yüzlerce petrol ve doğalgaz yapısı havaya uçuruldu ve yüzlerce kilometrelik cephe hattını güçlendirmek için büyük miktarda çelik ve çimento kullanıldı” deniliyor. 175 milyon tonluk emisyon, 90 milyon otomobilin bir yılda ürettiği yıllık emisyona eşdeğer.

Fotoğraf: BIRDHUNTER591/ISTOCK