Patara Yılı nasıl geçti?

Bu yıl 12 Şubat’ta Patara Yılı ilan edildi. Bir ay sonra ise pandemi kısıtlamaları başladı. Ancak yıl biterken Patara kazı ekibi hüsran değil, aksine antik kentte yeni başladıkları ve bitirdikleri restorasyonların sevincini yaşıyor.

Fotoğraf: Patara Kazı Arşivi

Patara antik kenti kazmakla bitmiyor. “Patara’ya bizim ömrümüz yetmez” diyor Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan. İtalya’nın 1748’den beri kazılan Pompei antik kentini hatırlatıyor ve ekliyor: “Patara’nın da layıkıyla ortaya çıkartılması 200 yıl daha sürer.”

Pandemiye rağmen bu yıl Patara’da neler yapıldığını ise şöyle anlatıyor Prof. Dr. İşkan:

Pandemiye rağmen ziyaretçi sayısı yüksekti. (Yıl sonuna kadar 300 bini aşması bekleniyor).

Restorasyon anlamında büyük bir dinamizm geldi. Deniz feneri projesine başlandı, kent kapısı restore edildi, sütunlu cadde tamamlandı.

Karşılama merkezi yapıldı. Otopark büyütüldü. Çevre düzeni, yürüme yolları, kamera sistemleri yenilendi.

Tiyatro kazı, düzenleme ve statik güçlendirme yapılarak kültür-sanat aktivitelerine hazır hale getirildi

Tüm ören yerinde aydınlatma projesi uygulandı.

Osmanlı’nın ilk telsiz telgraf istasyonunun proje çalışmaları yürütüldü, restorasyon da yakında.

Arkeoloji kazıları müthiş bir emek, hassasiyet ve zaman gerektiren, maliyeti yüksek çalışmalar. Patara kazıları da 2016 yılından bu yana Türkiye İş Bankası ve iştirakleri TSKB ve Şişecam tarafından destekleniyor. Patara antik şehri kazı arşivinden en son fotoğraflar ve antik kente dönük en yeni projelerle Atlas’ın Aralık sayısında!