Koronavirüs salgını Türkiye’yi nasıl etkiledi? Covid 19 hakkında neler biliyoruz, ona karşı nasıl önlem alıyoruz? NG Araştırma Şirketi, bu sorulara yanıt bulmak için Mart ve Nisan aylarında ülke genelinde iki araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlar, salgının hayatımızı nasıl değiştiğini ortaya koyması açısından oldukça dikkat çekici.

KORONAVİRÜSE YAKALANMAKTAN KORKUYOR MUSUNUZ?

Araştırmaya katılan her 5 kişiden 4’ü koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti.

KORONAVİRÜS HAKKINDA NE KADAR BİLGİLİYİZ?

Nisan ayında “koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahibim” diyenlerin oranı %76. Mart ayında bu oran %64’tü.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ BİLİYOR MUYUZ?

Nisan ayında koronavirüs belirtilerini biliyorum diyenlerin oranı %98. Mart ayında bu oran %96’ydı.

KİŞİSEL ÖNLEMLER UYGULUYOR MUYUZ?

Katılımcıların %96’sı koronavirüsten korunmak için önlem aldığını söylüyor. Oran Martta %90’dı.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINIR?

Araştırmaya nisan ayında katılanlar arasında genel beklenti, salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİT Mİ?

Araştırmaya katılanların %92’si koronavirüsün Türkiye için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %4’ü tehdit oluşturmadığını düşünürken %3’ünün ise fikri yok.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI MI?

Araştırmaya katılanların %25’i hiç evden çıkmadığını belirtti. Zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı %37, yalnızca temel ihtiyaç alışverişleri için dışarıya çıkanların oranı ise %21. İşi nedeniyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı %17. Her şeye rağmen gündelik hayatında hiç değişiklik yapmadan yaşamaya devam edenlerin oranı ise %0,3 (binde 3).

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Katılımcıların %86’sı bu yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma yasağını yerinde bulurken %7’si katılmadığını belirtti. Katılımcıların %8’i ise çekimser.

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİYE ETKİSİ NASIL OLUR?

Katılımcıların %89’u salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını düşünüyor. %5’i ekonominin etkilenmeyeceğini düşünürken ekonomiye olumlu yansımaların olacağını düşünen iyimserlerin oranı %6.