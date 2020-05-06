Doğa müzikle daha da güzel

Doğa severlerin vazgeçemedikleri bir tutku da müzik. Eşsiz bir doğa manzarasının tadına doyum olmayan güzelliğini seyrederken, etkileyici şarkıların da o seyir keyfine eşlik ettiğini bir düşünün. Hangimiz doğa yürüyüşlerinde, tırmanışlarda, gezilerimizde, denizde, yelken yaparken, kamp ateşi başında müziksiz durabiliyoruz. Dijital devrimden önce bu keyifli alışkanlığımız için yanımızda dere tepe bir gitar taşımak zorunda kalıyorduk. O gitarı çalmayı iyi bilen bir ekip arkadaşı bulmak da herkese nasip olmuyordu. Ama artık akıllı telefonlarımız ve dijital mobil ses sistemleri var ve sevdiğimiz tüm müzikler cebimizde bizi bekliyor.

Doğanın seslerini hepimiz çok seviyoruz. Sabahları uyanan doğada şakıyan kuşların cıvıltısı veya kampımızın yanı başında akan derenin insana huzur veren o sesi ya da çadırımızın üzerinden akıp giden ince bir rüzgar uğultusu… Doğa tutkunlarının çok iyi bildiği bu huzur dolu seslerin yerini hiçbir şey tutamaz ama doğanın içinde sevdiğimiz güzel şarkıları da anmadan edemiyoruz.

Ateş başında toplanıp şarkılar söylediğimiz kamplar hiçbirimize yabancı değil. Bir zamanlar, müzikle neşelenen bu geziler için yanında gitar veya armonika taşıyan doğa severlerin sayısı hiç az değildi. Ancak artık müziğin tadını çıkarmak için bir enstrüman çalma beceresine sahip olmak zorunda da değiliz. Yetenekli akıllı telefonlarımız ve mobil dijital ses sistemleri sayesinde müziğimizi istediğimiz her yere taşıyabiliyoruz.

Telefon cihazlarını artık sadece telefon görüşmesi yapmak için taşımıyoruz ve bu dijital asistanların çok güçlü bir müzik sistemine dönüşmesi devrimi, 10 sene önce tamamlandı. Doğada müzik dinlemek istediğimiz zaman da telefonlarımız en büyük yardımcılarımız. Fakat bu konudaki en önemli handikap, telefonun pil kapasitesi ve şarj sorunu. Aslında birkaç yıl öncesine kadar doğada, şehirlerin elektrik alt yapısından uzaktayken, dijital cihazlarımızı şarj etmek, günler boyunca sürebilecek gezilerde telefonlarımızı ve diğer dijital cihazlarımızı çalışır halde tutabilmek kolay bir iş değildi. Ancak artık etkin bir şekilde elektrik üretebilen mobil şarj teknolojilerine sahibiz. Mobil güneş enerji panelleri, standart pillerle cihazlarımızı şarj edebilen aparatlar hatta kamp ateşi üzerinde ısı enerjini elektriğe çevirebilen aparatlar sayesinde cihazlarımızı kolayca şarj edebiliyoruz. Hatta çoğu sırt çantası üzerinde güneş panelleri standart gelebiliyor.

Teknoloji bize bu imkanı sunarken, bazı detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Müzik dinlemek için, kaliteli bir kulaklık tercih etmenizi öneririz zira o kadar zor yollar aşıp, o kadar ter döküp ulaştığınız eşsiz manzaranın keyfini enstrümanların sesini yutan kalitesiz bir kulaklık veya ses sistemiyle harcamamanız akıllıca olur.

Kulaklık konusunda da kablolardan kurtulmak en iyi tercih olacaktır. Böylece doğadaki, gezilerdeki zor şartlarda bir de kablolarla boğuşmak zorunda kalmadan, hareketlerinizi kısıtlamadan müziğin tadını sürebilirsiniz. Bu alanda en başarılı kablosuz Bluetooth kulaklıkların Airpods olduğunu da hatırlamak lazım. Apple’ın bu yüksek kaliteli kulaklıkları, çok zor ve pahalı bir süreç olan kulaklık üretimi konusunda en başarılı örneklerin başında geliyor. Ayrıca farklı tarz ve renklerde ürünler sunan Airpods kılıf seçeneklerini de incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tarzınıza uygun, doğa şartlarına uygun, farklı renklerdeki kılıflarla bu değerli kulaklıklarınızı rahatça koruyabilirsiniz.