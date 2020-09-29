Kış gezilerine hazır mıyız?

Yaz sıcaklarının ardından hepimiz soğuk kış günlerine hazırlanıyoruz ve artık doğa gezilerimizde parkurun dışında mücadele etmek zorunda kalacağımız bir engelimiz daha olacak: Soğuk havalar. Eğer daha önce doğa gezilerine çıkmadıysanız, soğuğun çok önemli bir handikap olduğunu hatırlatalım. Sıcak havalar insanı sadece terletip bezdirirken, soğuk havalar kolayca hastalanmanıza ve hatta aşırı düşen beklenmedik soğuk havalar donma gibi ölümcül risklerin yaşanmasına neden olabilir. Hipotermi denilen ölümcül vücut ısısı düşüşü de birkaç dakika içinde hayati risk içine girmenize neden olabilir. O nedenle kış gezilerinde her zaman daha detaylı ve daha dikkatli bir hazırlık yapmalıyız.

Isı kaynağınızı yanınızda taşıyın

Soğuk havanın ne zaman nereden vuracağı belli olmaz. Meteoroloji raporları bir bölge için uygun hava koşuları rapor ediyor olsa bile aynı bölgenin yüksek rakımlarında fırtınalar kopuyor olabilir. Gecelediğiniz noktada soğuk rüzgarlar tüm gece boyunca çadırınızı vurduğunda, buzdolabında uyuyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Dolayısıyla, acil durumlarda vücudunuza ısı verecek minik kimyasal cep sobalarını kullanabilirsiniz. İçinde jel bulunan bu minik sobalar, bir kullanımda yarım saate kadar ısı verebiliyor ve 1000 kez kullanıma kadar da ömürleri olabiliyor. Uyku tulumunuz henüz soğukken ve ayak parmaklarınız üşüyorken, minik bir cep sobası uyku tulumunuzun içini hızla konforlu bir sıcaklığa ulaştırabilir. Sonrasında zaten vücut ısınız sizi tulum içinde sabaha kadar koruyacaktır.

Giyim tercihleriniz çok önemli

Kış dönemindeki gezilerde hem pratik ve kullanışlı, hem de sıcak tutan modeller arasında seçim yapmalısınız. Mümkünse rüzgarı geçirmeyecek kadar sık dokulu kazak, sweatshirt ve mont gibi kıyafetleriniz, yedekli olarak çantanızda olmalı. Bu amaçla, Şişme Mont, Sweatshirt Erkek ve Erkek Kazak modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.

Ayaklarınızı koruyun

İlk defa kış gezisine katılacaklar, ayakkabılarını ve ayak korumalarını ihmal ederler, ya da çok önemsemezler diyelim. Oysa ayakkabı üzerine geçirilecek basit bir tozluk yağmur ve kar suyunun ayakkabı içine sızmasını engelleyecektir. Tozluk olmadan çıkılan uzun yürüyüşlerde ise ayaklarınızın kısa sürede ıslandığını ve yürüyüş konforunuzun büyük oranda düştüğünü fark edeceksiniz. Eğer kar yürüyüşü yapıyorsanız, zaten soğuk kar suyu nedeniyle ayak parmaklarınızın donma tehlikesi geçirmesi de işten bile değildir.

Yedek yağmurluk

Yanınızda her zaman, katlandığında fazla yer kaplamayan yedek bir yağmurluk taşımak, ani bastıran yağmurlara karşı güzel bir önlem olur. Çoğu zaman sizin dışınızda çantanızı veya başka eşyaları yağmurdan korumak için yedek bir yağmurluk ihtiyacı doğacaktır. Çantanızın bir gözünde, ağırlık ve hacim yapmayan naylon bir yağmurluk akıllıca bir önlem olur.