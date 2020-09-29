Spor tutkunlarına pandemi tavsiyeleri

Geçtiğimiz kış boyunca özgürce ve rahat rahat, geniş geniş spor yapmanın özlemiyle yaşadık ve “yeni normal”e döndükten sonra nihayet artık biraz daha özgür kalabilmeyi başardık. Ancak Pandemi henüz bitmedi ve bulaş riski hala çok yüksek ama pandemi döneminde spor yapmak için artık daha bilinçliyiz. Peki, sağlıklı kalmak için ihtiyacımız olan sporu nasıl yapacağız?

Spor, hem bir sosyalleşme aracı hem de sağlığımız için hayati öneme sahip bir aktivite. Kaslarımızın hareket halinde olması, vücudumuzun enerji yakarak sağlıksız yağlanmasını engellemek için çok önemli. Ancak insanoğlu nankör. Ona sağlık veren her aktiviteyi reddedip tercihini şekerli, unlu, karbonhidratlı gıdaları tüketmekten yanına kullanmak istiyor. Oysa vücudumuzun genç kalabilmesi, yağ yakabilmesi, daha aktif, dinç, sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için spora zaman ayırarak, sporu hayatımıza katarak bir yaşam sürmemiz gerekiyor.

Sonbahar ve kış aylarında belki ikinci bir virüs dalgası nedeniyle spor salonlarında spor yapabilme imkanını yine kaybedeceğiz gibi görünüyor. Oysa, fit kalmak ve aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendirmek için de spora ihtiyacımız var. Evet, spor yapmak, vücudumuza aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi kazandırmak için de güzel bir yöntem. İkinci dalga endişesi yükselirken, şimdi kalabalıklardan uzak şekilde, yürüyeceğimiz, koşacağımız ve mümkünse direnç kazanacağımız antrenmanlara odaklanacağız.

Spor ile yaşamayı tercih ettiğinizde ilk dikkat etmeniz gereken detay spor ayakkabı olmalıdır. Her spor dalının kendine has üretilen özel ayakkabıları olduğunu unutmayalım. Basketbol için tasarlanmış ayakkabı ile futbol oynayamazsınız, dağcılık için üretilmiş ayakkabılar ile sağlıklı koşu yapamazsınız. Dolayısıyla, yapacağınız spora uygun bir ayakkabı edinmek zorunda olduğunuzu hatırlamalısınız. Hem şık, hem de yüksek kalitesiyle ayağınızı koruyacak spor ayakkabılar ararken Bonprix modellerini incelemenizi de tavsiye ederiz.

Koşmak için de doğru koşu ayakkabısı edinmek çok önemli. Doğru koşu ayakkabısı, ayaklarınızı saran, burkulmaları önleyecek, yer bastığınızda ağırlığınızla yere basma şiddetinizi yumuşatan ve topuklarınızdan dizinize ulaşacak geri tepkiyi emebilen ayakkabı olmalıdır. Böylece yaşlandığınızda dizlerinizin ağrılar oluşmasını erkenden önlemiş olacaksınız. Koşmak, her adımda tüm vücut ağırlığını dizlere vurmak gibi bir etki yaratır. Dolayısıyla ileri yaşlarda diz sorunlarının yaşanmasını önlemek için yere önce ayak uçlarıyla basmak ve koşu ayakkabılarıyla koşmak çok önemlidir. Hem koşu ayakkabılarınız için hem de diğer sporları yaparken bir seçeneğiniz de Adidas ayakkabı modelleri olabilir. İncelemenizi tavsiye ederiz.

Spor ayakkabı alırken, 2. dalga nedeniyle evde kalma kampanyalarının başlayabileceğini düşünerek, evinizde minik bir spor salonu kurmanıza yardımcı olarak malzemeleri de siparişlerinize eklemenizi tavsiye ederiz. Bunlar minik dambıllar olabilir, direnç yayları olabilir, kaslarınızı çalıştırmak için farklı araçlar olabilir. Özellikle bacak kaslarınızı çalıştıracak pratik spor malzemeleri edinmenizi de şiddetle öneriyoruz. Çünkü bacak kaslarımız vücudumuzdaki en büyük kas kütlesi ve birkaç dakika boyunca bacak kaslarımızı çalıştırdığımızda vücudumuz büyük miktarda enerji tüketiyor. Bu da evde kaldığımız dönemlerde hareketsizlik nedeniyle biriken yağların pratik şekilde yakılmasına destek oluyor.

Ayrıca oturduğunuz yerden spor yapmanızı kolaylaştıracak fitness bisikletleri gibi araçları da güzel bir spor yatırımı olabilir. Evinizde büyükçe bir fitness bisikleti koymak için yeriniz yoksa, koltuğunuzun önüne, halının üstüne yerleştirilebilecek ve siz koltukta otururken bisiklet sürmenize imkan verecek mini fitness bisikletlerine de göz atmanız faydalı olabilir.