Kapadokya’da ultra maraton heyecanı  

Her yıl ekim ayında Kapadokya’da düzenlenen Türkiye’nin katılımcı sayısı açısından en büyük yarışı Kapadokya Ultra Maratonu’nun bu yıl yapılmayacağı açıklanmıştı. 5 bin kişinin koştuğu büyük yarış yerine bu kez Türkiye’nin en iyi ultra maraton koşucularından Mehmet Soytürk bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Hem yarışın yeniden hatırlanması, hem de koşucuları motive etmesi amacıyla yapılan 63 kilometrelik koşuyu Soytürk 5 saat 20 dakikada tamamladı.

Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, “Breaking5” adı verilen rekor denemesi Kapadokya’da yeniden ultra-trail heyecanı yaşanmasını sağladı. Sabah 07.00’de Ürgüp Meydanı’ndan start alan Soytürk, parkur boyunca Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcularının moral desteğiyle koştu ve parkuru 5 saat 20 dakika ve 33 saniyelik derece ile tamamladı. Breaking5 boyunca görevli sağlık ekipleri Soytürk’ün verilerini de inceledi.

Breaking5 ile Salomon Cappadocia Ultra Trail orta mesafe parkurunda bir kez daha yer alabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Soytürk, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Uzun süreli hazırlıkların ardından bir kez daha Kapadokya’da olmaktan dolayı çok mutluydum. Daha önce 2018 yılında bu parkuru koşmuş ve rekor sahibi Moritz auf der Heide’nin arkasında ikinci olmuştum. Bugün parkurun bazı bölümlerinde tek başıma koşmanın dezavantajlarını yaşadım. Özellikle Akdağ tırmanışı hayli zorlu oldu. Ancak elde ettiğim sonuç, geçtiğimiz yılın birincisinden çok daha iyiydi.

Parkuru 5 saatin altında tamamlama hedefime ulaşamasam da çok verimli bir organizasyon oldu. Bu organizasyondan aldığımız veriler, gelecek dönemde katılacağım yarışlara hazırlanmak adına çok kritik olacak. Önümüzdeki günlerde uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyorum. En büyük hedefim ise 2021 yılında gerçekleştirilecek olan yarışta parkuru 5 saatin altında bitirerek rekoru kırmak olacak.”

Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad ise Soytürk’ün performansı için şu açıklamaları yaptı: “Kendisine, bugünkü performansı için çok teşekkür ederiz. Mehmet çok iyi bir atlet. Uluslararası yarışlarda ülkemizi başarıyla temsil etmiş bir isim. Bazı rekorlar, tekrar tekrar denemenin ardından elde edilir. Çok üst seviye atletlerin bile bazı rekorları birkaç denemenin ardından kırdığını görüyoruz. 2021 bu rekoru kıracağı konusunda sonuna kadar güveniyoruz.”

Kutluad, Argeus Travel & Events ile birlikte gerçekleştirilen büyük yarışmaya gelecek yıl da destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

YAZI: SERKAN OCAK