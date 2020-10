Alaska Deprem Merkezi’ne göre Amerika’da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu. Deprem, Alaska Yarımadası açıklarında yaklaşık 900 kişilik bir kasaba olan Sand Point’in yaklaşık 108 mil güneydoğusunda meydana geldi.

Jeofizikçi olan Paul Caruso bu bölgede bu büyüklükte bir depremin sürpriz olmadığını aktardı. Caruso “Bu, Pasifik Plakasının Kuzey Amerika Plakasının altına düştüğü bir alandır. Ve bu nedenle, Pasifik Plakası aslında eridiği Kuzey Amerika Plakası’nın altına gidiyor, ”dedi. Bölgede volkanların bu yüzden olduğuna dikkat çekti. “Ve bu nedenle o bölgede genellikle 7 büyüklüğünde büyük depremler yaşıyoruz.” ifadeleri kullandı.

Eyalet Sismoloğu Michael West, Pazartesi günkü depremin Temmuz ayında aynı bölgede meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğunu söyledi. Deprem kısa bir süre sonra 3.5 ila 5.9 büyüklüğünde iki düzineden fazla artçı sarsıntıyı tetikledi. West, bölgede artçı sarsıntıların günler sonra da devam edeceğini söyledi.

Sand Point’te Aleutians East Borough Okul Bölgesi müfettişi Patrick Mayer, deprem vurduğunda Sand Point Okulu’nu ziyaret ediyordu. Yaklaşık 30-45 saniye sürdüğünü söyledi.

PTWC’nin Twitter’dan paylaştığı açıklamada, ‘‘Güney Alaska ve Alaska Yarımadası için bir tsunami uyarısı 7,4 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle yürürlükte.’‘ ifadesi kullanıldı.

A #tsunami warning is in effect for South Alaska and the Alaska Peninsula due to a 7.4 magnitude #earthquake. No warnings in effect for anywhere else at this time.https://t.co/8Ly36T5cYX

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) October 19, 2020