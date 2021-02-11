Günlerdir vatandaşlara soğuk hava ve kar yağışına dair uyarılar yapılıyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava ve kar yağışının İstanbul’da da etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne kadar sürecek? 1975 yada1987 kışı gelir mi? Olabilir diyenler de var temkinli yaklaşanlar da… Yorumlara bakalım…

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Yeni hafta beyaz günlerle karşılaşabiliriz. Çünkü, Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıklar hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ile 15 derece birden düşecek… Pazar günü kuzey ve iç bölgelerin tamamında kar yağışı bekleniyor…

Kış ortasında bahardan kalma günler yaşasak da Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre sıcaklıklar cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.

Karadeniz üzerinden pazar günü gelecek sistemin etkisiyle de Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 15 Şubat Pazartesi günüden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla kar yağışlarının aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

1987 KIŞI OLABİLİR Mİ?

Son günlerin en popüler konusu ise 1987 benzeri bir kış yaşanabilir mi? Kar yağışı yoğun mu olacak? sorusu… Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı, Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman “Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Türkiye’de beklenen kar yağışının 1987’de, 2002’de ve 2004’te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi’nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor. Ancak bölgesel ve şehir bazlı detaylar için henüz erken” diyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞINI NE ZAMAN?

Prof. Dr. Orhan Şen’in İstanbul’la ilgili tahmini ise şöyle: İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi Salı Çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yanı ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azalarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi Salı sıcaklık gece -1 C ye gündüz 2 C ye düşer.

İstanbula kar pazar akşamı başlar. Pazartesi Salı Çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yanı ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azalarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi Salı sıcaklık gece -1 C ye gündüz 2 C ye düşer. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 10, 2021

İSTANBUL’DA 20 KEZ KARA KIŞ YAŞANMIŞ

Gelin bir de tarihte olanlara bakalım… TRTHaber’in haberine göre İstanbul’da 1621 yılından beri 20 kez kara kış yaşandı. En akılda kalanları ise 1929, 1954 ve 1987 yıllarında yaşanan kar kışlardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros İstanbul’un en soğuk günlerini anlatıyor.

1954 YILINDA BOĞAZ BUZ KÜTLELERİYLE KAPLANDI

Son iki bin yıldır İstanbul’da 40 civarında çok şiddetli kış yaşandığını belirten Toros, “1954 yılında, fotoğraf makinelerinin de gelişmiş olması sebebiyle İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’den gelen büyük kar ve buz kütleleriyle kaplandığını görüyoruz” diyor. Toros, İstanbul Boğazı’nın 12 kez tamamen buzla kaplandığını, Haliç’in ise 15 kez donduğunu söyledi.

Toros, yaşanan bu donma olaylarının, “Karadeniz’i besleyen tatlı su kaynaklarının aşırı soğuklardan dolayı donması, daha sonra sıcak bir hava dalgasının gelmesiyle erimesi ve büyük buz kütlelerinin İstanbul Boğazı`nı kaplaması” ile oluştuğunu söylüyor.

Toros, 1987 yılının Mart ayında yaşanan kara kışa tanık olduğunu belirtiyor: Bu sistemleri daha çok Sibirya soğukları olarak isimlendiriyoruz. 1987 yılındaki sisteme baktığımızda yine Doğu Avrupa üzerinde büyük bir alçak basınç alanının oluştuğunu görüyoruz.” dedi.

1987 KIŞI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA OLABİLİR Mİ?

Peki İstanbul’da önümüzdeki yıllarda yeniden kuvvetli kar yağışı görebilir miyiz? Prof. Dr. Hüseyin Toros, “İklimdeki salınımlar göz önüne alındığında, bundan sonraki süreçte de bu tür kuvvetli kar yağışlarının olma ihtimali her zaman var” diyor. Toros’a göre Şubat ayında sıcak bir hava kütlesi ile karşı karşıyayız. Cuma gününe kadar sıcak havalar etkisini sürdürecek olsa da daha sonra rüzgar yön değiştirecek. Bu nedenle kuzeyden soğuk havaların, Sibirya soğuklarının gelmesi muhtemel. Toros “Pazartesinden itibaren ülkemizin bir çok noktasının 0 derecenin altına doğru düştüğünü görebiliyoruz. Sıcaklıklarda 10 – 15 derecelik düşüş yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ’NİN YORUMLARI

Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli’nin Youtube kanalında yayınladığı yorumları ise şöyle:

Sıcaklıklar Şubat ayında normalin çok üzerinde gidiyor. Şu anki görüntüde ayın 12, 13’ünde sıcaklık kar yapabilecek seviyelere iniyor ve ayın 20, 21’ine kadar gidiyor. Ama yağışımız bol mu? Bu ayın 12’si ile 20’si arasındaki dönem bol yağışlı görünmüyor. Fakat bu kadar uzun soluklu bir soğuk hava içerisinde illa ki yağış yakalanır ve kar yağışı görülür.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Trakya’da kar ihtimali daha yüksek. Peki, İstanbul’da olasılık nedir? Sürmeli’nin yorumlarına göre İstanbul’da ise ayın 13-14’ü gibi kar yağışı bekleniyor ve ihtimal yaklaşık yüzde 80’lere yaklaşmış durumda. Ancak İstanbul’da kar tahmininin tutarlığına bakacak olursak yüzde 65’lerde. Düşük bir olasılık mı? Hayır… Yaşanan kuraklığın bize ne kadar kar göstereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Cuma günü tüm Türkiye #kar durumu. Beyaz yerler yağışın havada olacak yerleri, yeşil ve mavi alanlar tutma ihtimali olan yerler. #kış #cuma pic.twitter.com/OAU5KpZq4T — Havayı Koklayan Adam (@BunyaminSurmeli) February 10, 2021

METEOROLOJİDEN ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İÇİN SON TAHMİNLER

Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı. Meteorolojinin 10-17 Şubat tarihleri için değerlendirmesi şu şekilde: Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre de Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ANKARA: Havanın; Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL: Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İZMİR: Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İzmir’in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.