11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne Özel Panel

Bilim dünyasıyla birlikte her alanda eşit hak ve fırsatlar konusunda farkındalık oluşturma amacıyla Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenecek 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Paneli, 11 Şubat Perşembe günü, saat 20.00’de herkese açık olarak yayınlanacak.

Şirin Payzın moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görülen Türk Doktor Dilek Gürsoy konuk olacak.

Türkiye’de kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Doğan Vakfı, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü için değerli isimlerin katıldığı bir panel düzenliyor. Bilim dünyasıyla birlikte her alanda eşit hak ve fırsatlar konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı panel, 11 Şubat Perşembe günü, saat 20.00’de www.canliyayin.com/bilimdekadinvekizcocuklari adresinden takip edilebilecek. Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görülen Türk Doktor Dilek Gürsoy da panele katılanlardan biri olacak.

Başarılı rol modeller hikayelerini paylaşacak

Moderatörlüğünü Şirin Payzın’ın yapacağı panelde, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Dr. Dilek Gürsoy başarı hikayelerini panele katılan öğrenciler ve izleyicilerle paylaşacak. Avrupa’nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanının da sahibi olan Dr. Dilek Gürsoy bu başarıya ulaşırken ne gibi çalışmalar yaptığını aktaracak.

Öğrencilerin soruları yanıt bulacak

Panele katılan üniversite öğrencilerinin soruları da panel sırasında birebir cevaplandırılacak. Ayrıca izleyicilerden gelen sorular da yayın sırasında yanıt bulacak.

Aydın Doğan Vakfı 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü panelini www.canliyayin.com/bilimdekadinvekizcocuklari adresinden takip edebilirsiniz.