İstanbul Üniversitesi, 1928-1942 yıllarında çıkan gazetelerin yer aldığı arşivini paylaşıma açtı. Koleksiyonda 18422 adet cilt gazete yer alıyor. Arşivde Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe ve başka dillerde yayınlanmış gazeteler yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi, 1928-1942 yılları arasında çıkan 18422 adet cilt gazeteyi içeren arşivini paylaşıma açtı.

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan gazetelerin Türkçe, Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve çeşitli dillerde yayımlanmış olduğu görülüyor. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi adlı bu çalışma, söz konusu dönemin tarihine ışık tutuyor.

Binlerce gazete cildini içeren arşiv araştırmacıların faydalanması için paylaşıma sunulmuş olsa da, o dönemin havasını solumak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi’nde günlük erişilebilir şekilde 581196 sayfa görüntü yer alıyor.

Koleksiyonda yer alan gazeteler alfabetik sırayla şu şekilde: Açık Söz, Akşam, Anadolu, Aydın, Beyoğlu, Bugün (Siyasi, İktisadi, İçtimai, Gündelik Gazete), Cumhuriyet, Doğu, En Son Havadis, Haber (Akşam Postası), Hakikat, Hakimiyeti Milliye, Halkın Dili, Halkın Sesi, İkdam (Halk Gazetesi), İkdam (Cumhuriyet için, Halk için), İkdam (Sabah Postası), Kurun, Milliyet, Munakaşa, Son Posta, Son Telgraf, Son Saat, Tan, Tasviri Efkar, Türk Sözü, Türk Dili, Ulus, Vakit, Vatan, Yeni Asır, Yeni Sabah.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane arşivine linkten ulaşabilirsiniz. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE