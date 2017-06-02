Gündüz Atlası’na Ödül
Gündem

Gündüz Atlası’na Ödül

Gündüz Atlası projesi Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programı olan ve bu sene 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula ödüllerinde “sponsorluk iletişimi-sağlık” kategorisinde ödül aldı. Artı Değer’in fikir sahibi olduğu, Janssen Türkiye’nin basım ve yayım sponsorluğuyla hayata geçen proje, şizofreniyle yaşayan bireylere yönelik önyargıları ortadan kaldırmayı ve onların hayata dahil olmasını sağlamayı amaçlıyordu. Atlas’ın editöryel desteğiyle hazırlanan Gündüz Atlası özel sayısı, Atlas’ın 2016 Mart sayısında okurlara hediye edilmişti. “Şizofreni hastaları topluma kazandırılabilir ve olağan bir yaşam sürebilir” sloganı ile yola çıkılan proje çerçevesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Hastanesi’nin üyeleri özel bir dergi hazırladı. Ekip, derginin başlıklarını belirledi, araştırmalar yaptı, yazılar yazdı, fotoğraflar çekti ve yayına hazır bir dergi içeriği oluşturdu.

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Gündüz Atlası’na Ödül
Gündem

Gündüz Atlası’na Ödül

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