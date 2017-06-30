ATLAS’IN TEMMUZ SAYISINDA
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN TEMMUZ SAYISINDA

Atlas’ın temmuz sayısında kapak konusu “Kuşbakışı Tarih”. Atlas bu ay gökyüzüne yükseliyor ve Çukurova’nın kalelerini havadan fotoğraflıyor. Çukurova’nın eşsiz coğrafyası ve görkemli kaleleri, benzersiz hava fotoğrafları ve ayrıntılı yazılarla temmuz sayısında. Atlas’ın bir diğer durağı ise Ukrayna’daki Lviv. Ülkenin kültür sanat merkezi Lviv, Doğu Avrupa’nın da en güzel ve canlı kentlerinden biri.
Atlas yazın sıcak günlerinde dağların, vadilerin serinliğine sığınıyor. Gümüşhane yaylalarını ziyaret eden Atlas bu doğa ve kültür hazinelerini özel manzara fotoğraflarıyla sayfalarına taşıyor. Dergi ayrıca Denizli’de Işıklı Gölü’nü ziyaret ediyor. Bu mavi yeşil mücevherin etrafındaki doğal güzellikler ve içindeki zengin yaşamı belgeleyen sualtı fotoğrafları Atlas’ın temmuz sayısında.

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