Yeşil Oscar Gökova’ya
Gündem

Yeşil Oscar Gökova’ya

Uluslararası Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü bu yıl Akdeniz Koruma Derneği’inin Gökova Körfezi’nde yürüttüğü “Deniz Koruma Alanları Yönetimi Projesi”nin oldu.  İngiltere Prensesi Anne, Kraliyet Coğrafya Derneği’nde yapılan özel törende ödülü Zafer Kızılkaya’ya takdim etti. Proje Whitley Fund for Nature, Fauna Flora International, rahmetli işadamı Mustafa V. Koç ve Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu tarafından destekleniyor.

İnşaat Mühendisi, sualtı fotoğrafçısı ve deniz araştırmacısı Zafer Kızılkaya aynı zamanda projenin yürütücüsü olan, doğal yaşam alanlarının korunmasını ve tahrip edilen kıyı ekosistemlerinin iyileştirilmesini amaçlayan Akdeniz Koruma Derneği’nin başkanlığını yapıyor. Whitley Altın Ödülü dünyada “Yeşil Oscar” olarak anılıyor. Aynı zamanda 2017 Whitley jürisine de davet edilen Kızılkaya, Whitley ödülüne başvuran 165 projeden finale kalan altı başarılı projenin de seçiminde görev aldı. Kızılkaya, Atlas’ta yer alan sualtı konularıyla da yakından tanıdığımız bir isim.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gökova Körfezi, içlerinde Akdeniz fokları ve kum köpek balıklarının da bulunduğu çok sayıda önemli korunan türe ev sahipliği yapıyor. Kızılkaya, Whitley Altın Ödülü’nün Gökova örneğini Fethiye Körfezi’nde tekrarlamak için başlayacak olan proje ve Gökova’deki çalışmaların devamı için kullanılacağını belirtiyor.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VK

Paylaş:

Gündüz Atlası’na Ödül
Gündem

Gündüz Atlası’na Ödül

Gündüz Atlası projesi Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programı olan ve bu sene 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula …

Devamı

Yeşil Oscar Gökova’ya
Gündem

Yeşil Oscar Gökova’ya

Uluslararası Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü bu yıl Akdeniz Koruma Derneği’inin Gökova Körfezi’nde yürüttüğü “Deniz Koruma Alanları Yönetimi Projesi”nin oldu.  İngiltere …

Devamı

Castro’dan Sonra Küba
Dergide Bu Ay

Castro’dan Sonra Küba

Atlas bu ay Küba’ya uzandı. Adnan Bostancıoğlu’nun yazısı ve Murat Köksal’ın fotoğraflarıyla Castro’nun ölümünden sonraki ilk 1 Mayıs’a katıldı. Oraya …

Devamı

FOTOATLAS’IN YAZ SAYISI
Dergide Bu Ay

FOTOATLAS’IN YAZ SAYISI

Özel FotoAtlas sayısı yine zengin başlıklarla fotoğrafçılığı teknik ve estetik yönleriyle inceliyor, Atlas fotoğrafçıları en iyi kareyi çekmenin ipuçlarını veriyor. …

Devamı

Haziran Hediyesi
Gündem

Haziran Hediyesi

Atlas haziran sayısında okurlarına yine özel bir ek veriyor. “Yükseklere Yolculuk” başlıklı kitapçık Türkiye’nin 75 yaylasını tanıtıyor. Yaylalar geleneksel olarak …

Devamı

Haziran Atlas’ı
Dergide Bu Ay

Haziran Atlas’ı

Atlas’ın haziran ayındaki kapak konusu Küba. Atlas, efsanevi lider Fidel Castro’nun ardından Küba’ya konuk oldu. İlk kez Castro’suz yapılan 1 …

Devamı