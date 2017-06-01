Yeşil Oscar Gökova’ya
Uluslararası Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü bu yıl Akdeniz Koruma Derneği’inin Gökova Körfezi’nde yürüttüğü “Deniz Koruma Alanları Yönetimi Projesi”nin oldu. İngiltere Prensesi Anne, Kraliyet Coğrafya Derneği’nde yapılan özel törende ödülü Zafer Kızılkaya’ya takdim etti. Proje Whitley Fund for Nature, Fauna Flora International, rahmetli işadamı Mustafa V. Koç ve Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu tarafından destekleniyor.
İnşaat Mühendisi, sualtı fotoğrafçısı ve deniz araştırmacısı Zafer Kızılkaya aynı zamanda projenin yürütücüsü olan, doğal yaşam alanlarının korunmasını ve tahrip edilen kıyı ekosistemlerinin iyileştirilmesini amaçlayan Akdeniz Koruma Derneği’nin başkanlığını yapıyor. Whitley Altın Ödülü dünyada “Yeşil Oscar” olarak anılıyor. Aynı zamanda 2017 Whitley jürisine de davet edilen Kızılkaya, Whitley ödülüne başvuran 165 projeden finale kalan altı başarılı projenin de seçiminde görev aldı. Kızılkaya, Atlas’ta yer alan sualtı konularıyla da yakından tanıdığımız bir isim.
Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gökova Körfezi, içlerinde Akdeniz fokları ve kum köpek balıklarının da bulunduğu çok sayıda önemli korunan türe ev sahipliği yapıyor. Kızılkaya, Whitley Altın Ödülü’nün Gökova örneğini Fethiye Körfezi’nde tekrarlamak için başlayacak olan proje ve Gökova’deki çalışmaların devamı için kullanılacağını belirtiyor.
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