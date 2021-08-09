Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

Gezgin ruhlu anne babalar, ister istemez çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılıyorlar. Ancak çocuklar için bu maceraların öncesinde, bir uyum sağlama eğitiminin şart olduğunu unutmayalım.

1. Güvenlik eğitimleri

Çocukları doğa gezilerine çıkarmadan önce, güvenlik konusunda kapsamlı bir eğitim vermeyi ihmal etmemelisiniz. Çünkü doğada sizin için belki çok basit gibi görünen bir engel, çocuklar için ölümcül bir risk alabilir. Bir dere geçişinde sizin farkına bile varmayacağınız minik bir akıntı, bir çocuğu düşürüp sürükleyebilir ve boğulmaya kadar giden bir kazaya neden olabilir. Dolayısıyla bu tür gezilerde, ebeveynler olarak çocukların güvenliği konusunda çok daha özenli olmalı, onları da bu riskler konusunda uyarmalı ve bilgilendirmelisiniz.

2. Okuma, inceleme ve araştırma süreci

Çocuklara, çıkacağınız gezi hakkında sorumluluk vermek, onun için faydalı bir egzersiz olacaktır. Gideceğiniz bölgeyi araştırıp size anlatmasını rica edebilirsiniz. Bu konuda okuyabileceği kitap, dergi veya internet sitesi gibi kaynaklara ulaşmasını da kolaylaştırabilirsiniz. Sorumluluk alan çocuğun, bu gezilere çok daha ciddiyetle hazırlanacağından emin olabilirsiniz.

3. Disiplin kazandırma süreci

Geziye çıkmak, doğada veya yabancı bir şehirde olsun, mutlaka bir disiplin de gerektirir. Dağınık yaşayan, eşyalarını sağda solda unutan, sorumluluklarını umursamayan bir çocuk, uzak bir şehirde turistik bir geziye çıktığınız sırada telefonunu bir kafede unutabilir, pasaportunu havalimanında kaybedebilir, cüzdanını, kimliğini düşürebilir, parasını kaybedebilir… Bu gezilere çıkmadan önce çocuklara, temel disiplin eğitimlerini vermeniz faydalı olur. Gardrop veya yatak düzenlemek, kitaplarını, kitaplığını, oyuncaklarını düzenlemek, sorumluluğu altındaki eşyaların nerede olduğunu bilmek, dikkat yoğunlaştırmak… Bunlar faydalı eğitimler.

4. Biraz spor iyidir

Çocukların kaslarının yetişkinlere oranla çok daha zayıf ve dayanıksız olduğunu unutmamalısınız. Sizin uzun süreler dayanabileceğiniz yürüyüşlere, şehir içinde bile olsa, uzun gezilere, müze ziyaretlerine çocuklar çok da dayanamayabilirler. Elbette koşturup hoplayıp zıplamada onlardan daha iyisi yok ama her çocuğun eninde sonunda yorulup havlu atacağı bir sınırı var. Gezgin bir aile olarak çocuklarla düzenli spor antrenmanları yapmanız, onları çok zorlamadan hareket etmeye alıştırmak doğru bir karar olacaktır.

5. Eğitime ara verilmez

Doğada veya yabancı şehirlerde gezilere çıkmak, eğitime ara vermek anlamına gelmiyor. Çocuklar için, dinlenecekleri sürelerde eğitimlerine devam edebilecekler mobil eğitim uygulamalarını da telefonlara yüklemeniz faydalı olabilir. Yorulup dinlemek için oturdukları bir kafede ya da güzel bir çayırda telefonu açıp dijital oyunlara yöneltecekleri enerjilerini, dijital eğitim oyunlarına aktarabilirsiniz. Gittiğiniz bölgenin dili hakkında veya coğrafya, tarih, matematik temalı oyunlar artık çocuklar için yeni eğitim imkanları sunuyorlar.