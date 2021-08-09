Yolculukların tadı müzikle pekişir

Dijital dünyanın en büyük getirilerinden biri, bir zamanlar binlerce kasede, plağa sığmayacak kadar büyük müzik arşivlerini minicik cihazlara sığdırabilme imkanı oldu. Peki uzun yolculuklarda müziğin tadını nasıl daha fazla çıkabiliriz?

1. MikroSD / NanoSD kartlar

Telefonlarımıza veya diğer dijital cihazlarımıza bağlayabileceğimiz, küçük tırnak boyutundaki bu minicik SD kartlar, onlarca GB veri saklama boyutlarıyla binlerce şarkılık arşivlere dönüşebiliyorlar. İnternete ulaşmanın zor olduğu yolculuklarda, uçakta, açık denizde, dağ başında çok faydalı bir seçenek olarak, sevdiğimiz şarkılardan oluşan bir mikrosd kart, hayatımızı çok kolaylaştıracaktır. Bu minik SD kartlardaki müzik arşivine, telefonunuz üzerinden ulaşabileceğiniz gibi eğer destekliyorsa akıllı saat, akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık kombinasyonuyla da kolayca dinleyebilirsiniz.

2. Spotify

Online müzik dinleme uygulamalarının en ünlüsü olsa da rakipleri de artık Spotify’a karşı önemli avantajlar kazandılar. Ancak yine de Spotify hala çok farklı ve zengin müzik listeleri oluşturabilen yapay zekasıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Tabi, online olmadığınız durumlar için, sevdiğiniz listeleri offline dinleme için cihazlarınıza kaydetme imkanı da sunuyor.

3. YouTube Music

YouTube Premium servisi ile gelen YouTube’un müzik servisi, Spotify’dan farklı olarak, YouTube platformundaki çok zengin seçeneklere erişim sağlıyor. Yani sadece resmi olarak yüklenmiş şarkıların yanında, müzik severlerin yüklediği konser kayıtlarını veya bir barda, bir gece kulübünde çalan amatör bir grubun, bir dinleyici tarafından amatör olarak kayıt altına alınmış şarkılarına bile YouTube müzik üzerinden ulaşabilirsiniz. Üstelik, online olmadığınız zamanlar için offline kayıt özelliği de var.

4. Dijital ekolayzır

Sadece akıllı telefonunuzun veya müzik dinlediğiniz diğer cihazların dijital ses kalitesine teslim olmak yerine, online olarak erişiminizin olduğu dönemde mutlaka bir ekolayzır uygulaması indirmenizi ve müzik dinlerken tercih ettiğiniz ekolayzır ayarlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.