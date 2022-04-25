En güzel yolculuklar müzikle başlar

Yolculukları hepimiz çok seviyoruz ancak çoğu zaman bu yolculukları uzun uzun müzik dinlemek için kullandığımızın farkında mısınız? Madem müzikten kopamıyoruz, o zaman bu beş detaya dikkat.

1. MikroSD / NanoSD kartlar

Telefonlarımıza veya diğer dijital cihazlarımıza bağlayabileceğimiz, küçük tırnak boyutundaki bu minicik SD kartlar, onlarca GB veri saklama boyutlarıyla binlerce şarkılık arşivlere dönüşebiliyorlar. İnternete ulaşmanın zor olduğu yolculuklarda, uçakta, açık denizde, dağ başında çok faydalı bir seçenek olarak, sevdiğimiz şarkılardan oluşan bir mikrosd kart, hayatımızı çok kolaylaştıracaktır. Bu minik SD kartlardaki müzik arşivine, telefonunuz üzerinden ulaşabileceğiniz gibi eğer destekliyorsa akıllı saat, akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık kombinasyonuyla da kolayca dinleyebilirsiniz.

2. Spotify

Online müzik dinleme uygulamalarının en ünlüsü olsa da rakipleri de artık Spotify’a karşı önemli avantajlar kazandılar. Ancak yine de Spotify hala çok farklı ve zengin müzik listeleri oluşturabilen yapay zekasıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Tabi, online olmadığınız durumlar için, sevdiğiniz listeleri offline dinleme için cihazlarınıza kaydetme imkanı da sunuyor.

3. YouTube Music

YouTube Premium servisi ile gelen YouTube’un müzik servisi, Spotify’dan farklı olarak, YouTube platformundaki çok zengin seçeneklere erişim sağlıyor. Yani sadece resmi olarak yüklenmiş şarkıların yanında, müzik severlerin yüklediği konser kayıtlarını veya bir barda, bir gece kulübünde çalan amatör bir grubun, bir dinleyici tarafından amatör olarak kayıt altına alınmış şarkılarına bile YouTube müzik üzerinden ulaşabilirsiniz. Üstelik, online olmadığınız zamanlar için offline kayıt özelliği de var.

4. Dijital ekolayzır

Sadece akıllı telefonunuzun veya müzik dinlediğiniz diğer cihazların dijital ses kalitesine teslim olmak yerine, online olarak erişiminizin olduğu dönemde mutlaka bir ekolayzır uygulaması indirmenizi ve müzik dinlerken tercih ettiğiniz ekolayzır ayarlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

5. Müzik donanımınıza dikkat

Müzik donanımları pek ucuz olmaz zira müzik için kullanılan donanımların üretiminde altın gibi değerli madenlere fazlasıyla ihtiyaç duyulur. Bu yüzden de fiyatları biraz tuzlu görülebilir. Ancak uygun fiyatlı veya indirimdeki ürünleri tespit edip ihtiyaçlarınıza ulaşabilmek için Hepsiburada’nın geniş ürün yelpazesini kullanabilirsiniz. Hem sadece müzik ürünleri değil karavan gezileriniz için eşyalara veya motor yağı ya da diğer otomobil aksesuarlarına da kolayca ulaşabilirsiniz. Üstelik, yaklaşan Anneler Günü için de hediye arayacak olursanız, Hepsiburda üzerinde Anneler Günü hediyesi araması yaparak zengin hediye çeşitlerini incelemenizi de tavsiye ediyoruz.