Doğada gecelemenin tarif edilemez keyfi

Doğa gezilerine hepimiz bayılıyoruz, günü birlik yürüyüşlerde keşifler yaparak, stres atıp evimize geri dönüyoruz ama doğanın unutulmaz deneyimlerinden biri de, geceyi doğada, çadır içinde geçirmektir. Peki, güzel bir kamp deneyimi yaşamak için bilmeniz gerekenler nedir. İşte doğada çadır kampı yapmak isteyenler için altın kurallar.

1. Çadırı nereye kuralım?

Kamp hazırlığı yapacakken çadırı kuracağınız yer hayati önem taşır. Doğada pek çok noktanın manzarası çok etkileyici olabilir ama çadırkurmaya gerçekten uygun mu? Siz çadırdayken tehlike yaratabilecek noktaları tespit etmeli ve güvenli bir alana çadır kurmalısınız. Bu nedenle, dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar: Heyelan ve kaya yuvarlanması riski bulunan tepelerin yamaçlarına çadır kurmayın. Zaten bu alanlarda tepeden yuvarlanmış bolca kaya da görebilirsiniz. O kayalardan biri gece çadırınızın üzerine de yuvarlanabilir. Dere kenarında çadır kurarken, “sel mevsiminde” olup olmadığınıza dikkat edin. Yakınlarda bir köprü varsa, o köprünün seviyesinden daha yukarda çadır kurmaya özen gösterin. Köprüler o bölgedeki sel seviyesi dikkate alınarak inşa edilmiştir.

2. Hangi çadırı kuralım?

Çadır kampı denilince, hangi çadırı kuracağınızı da düşünmeniz gerekiyor. Eğer, sırt çantaları ile yürüyecek ve doğada zor parkurları aşacaksınız, hafif çadırlara ihtiyacınız var. Bu durumda 2 kişilik çadır modellerinden seçim yapmanızı öneririz. 2 kişilik çadırlar, hafiflikleri ve kolay kurulumu ile doğa severlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. Ancak eğer ailece bir doğa tatili planlıyorsanız, aile çadırı seçmek de isteyebilirsiniz. Bu çadırlar, küçük bir kulübeyi andırabilir ve içinde de bir ebeveyn odası bulunabilir. 2 kişilik sporcu çadırlarına oranla çok daha ağır olan aile çadırlarını sırtınızda taşımanız ise çok zor olacaktır. Dolayısıyla aile çadırını kuracağınız noktaya kadar araçla ulaşım sağlamak zorundasınız. Bu çadırlıkla genellikle 4-5 kişilik kapasiteleriyle, bir ailenin doğadan rahatça kamp yapmasına yardımcı olur.

3. Çadır kurmanın püs noktası

İlk defa çadır kuracakken yapacağınız en büyü hata, çadırın üstündeki koruyucu kumaşı yeterince germemek olacaktır. Üst tabaka gergin olmadığında ve alttaki kumaşa değdiğinde, bir yağmurla karşılaştığınızda suyun çadır içine damlamasına neden olacaktır. Üstteki koruyucu kumaş, yağmur suyunun hızlıca kayıp toprağa akması için dizayn edilmiştir ancak çadırın altındaki ikinci tabaka kumaşa dokunduğunda, akan suyun önü kesilmiş olur ve yağmur suyu buradan çadır içine damlamaya başlar. Bu sorun ilk aşamada çok gözünüze batmayabilir. Ancak aniden bastıran bir fırtına veya yağmur durumunda, gece karanlığında çadırdan çıkıp tentenizi germeye çalışmak çok sinir bozucu olabilir ve halihazırda ıslamış olan çadır içindeki eşyalarınız, uyku tulumlarınız da sabaha kadar kurumayacaktır.

4. Rüzgarı hesaplamaya çalışın

Bulunduğunuz bölgede rüzgarın hangi yönden estiğini tespit etmeye çalışarak çadırı kurarken, çadırın ağzını rüzgara karşı vermemeye özen gösterin. Çadır rüzgarı arkadan ve yanlarından aldığında rüzgara karşı daha dirençli olacaktır. Elbette burada yine tentenizi iyi germenizin gerekli olduğunu da unutmamak gerekiyor.

5. Çadır içinde ateş yakmayın

Çadır kamplarında en büyük tehlikelerden biri, çadır içinde çıkacak yangındır. Pek çok deneyimsiz kampçı, dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle, çay demlemek, yemek pişirmek için minik kamp tüplerini çadır içinde yakmaya meyillidir. Ancak bu ölümcül sonuçları olabilecek kazalara neden olur. Çadır içindeki malzemeler tutuşabilir ve daha kötüsü, kamp tüplerinden sızabilecek gaz, ki çoğu zaman sızar, çadır içinde birikir ve eğer ateşle karşılaşırsa, patlar. Ateş yoksa bile uykunuzda sizi zehirleyebilir. Bu nedenle kamp tüplerini asla çadır içine almayın ve çadır içinde ateş yakmayın. Her yıl, çok sayıda acemi kampçının bu nedene yanık tehlikeleri yaşadığını unutmayın.

6. Çadır içinde ayakkabı olmaz

Çadırda konaklarken ayakkabıyla çadıra girmemek genel bir kuraldır. Dışarıdaki çamurun çadır içine girmesi, çadırdaki konforu çok olumsuz etkileyecektir. Ancak çok genişçe bir çadırınız varsa ve soğuk havalarda çadırda ayakkabısız kalıp yerden soğuk almak istemiyorsanız çadır içi işin kolayca giyip çıkarabileceğiniz spor ayakkabılar kullanabilirsiniz. Eğer uygun bir ayakkabınız yoksa, hazır anneler günü hediyesi de seçerken bir Adidas beyaz ayakkabı alabilirsiniz ya da futbol oynuyorsanız, dişleri çok sivri değilse Adidas krampon gibi bir model de işinize yarayabilir. Hepsiburada, çadır kamplarınız veya doğa gezileriniz için ihtiyacınız olan her materyali bulabileceğiniz bir platform, detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.