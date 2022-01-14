Sanatın kökleri

Heykel sanatçısı Erçin Gül, eserlerinde çok alışık olmadığımız bir malzeme kullanıyor: Sahilden topladığı ağaç kökleri… Gül, “hayal gücüm, yeteneklerim ve öngörülerim doğrultusunda bunları eşi benzeri olmayan sanat eserlerine dönüştürüyorum, bir nevi doğanın kendi sanatını tamamlar nitelikte yapıtlar ortaya koyuyorum” diyor.

Doğa ve insan ilişkisine daha ayrıntılı bir bakış getirmemizi sağlayan Erçin Gül, kökleri yaşadığı Ordu’nun ve Sinop’un sahillerinden topluyor. Konu olarak öncelikle insanın hayat içinde yaşadığı ruh hallerini aktarmaya çalıştığını söyleyen sanatçı “yine de bir sınırlamam yok, bulduğum ağaç kökü bana neyi çağrıştırıyor, hayal gücümü nasıl harekete geçiriyor, benim için önemli olan bu” diyor ve devam ediyor:

“Ağaç kökleri doğanın birçok tesiriyle temiz, işlenebilir bir malzeme haline gelmiş oluyor. Ben de dönüşüm aşaması bittikten sonra eserin uzun süre dayanması için vernikliyorum. Yaptığım sanatı çok seviyorum, kendime sınır koymuyorum. Her yeni eserimde bir adım ileri gitmeyi hedefliyorum…”