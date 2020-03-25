Doğa tutkunları için akıllı telefon tavsiyeleri

Doğaya kaçarken en önemli motivasyonumuz büyük şehirlerin kalabalığından ve insanın ruhunu yoran teknolojilerden uzaklaşmak olabiliyor ancak dijital teknolojiler aynı zamanda doğa tutkunları için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu teknolojiler sayesinde doğayla buluşmalarımızı çok daha sağlıklı ve keyifli hale dönüştürebiliyoruz. İşte, doğa tutkunlarının akıllı telefonlar ve dijital teknolojiler sayesinde kazandığı avantajlar.

Hava durumu uyarıları

Doğa eşsiz güzelliğiyle hepimizi kendine hayran bıraksa da hava koşulları çoğu zaman insanlar için ölümcül riskler yaratabiliyor. Üstelik sadece fırtınalar, kar, soğuk hava değil, güzel havalar bile insan için zarar verici olabiliyor. İnsanoğlu maalesef kendi gezegeninde, kendi güneşinden zarar gören tek canlı. Ağaçlar, bitki örtüsü, hayvanlar güneşin altında tüm gün boyunca sorunsuzca ve zarar görmeden yaşayabilirken, insan bedeni güneşe birkaç dakikadan uzun maruz kaldığında ağır problemlerle karşılaşabiliyor. Dolayısıyla, bir doğ gezisi planlarken, hava durumu tahminlerini çok dikkatli şekilde incelemek gerekiyor. Gezinin yapılacağı dönemde hava durumuna uygun önlemlerinizi mutlaka almalısınız. Hava durumu tahminlerini ise cep telefonu üzerinden, web servislerinden ve mobil uygulamalardan, anı anına alabildiğiniz gibi, aniden gelişebilecek durumlar için de acil durum uyarıları almak hayat kurtaran bir teknoloji değilse nedir? Birkaç saat sonra kopması beklenen bir fırtına hakkındaki uyarı ile çadırlarınızı toplayıp daha güvenli bir alana geçtiğinizde, sel, yıldırım, hortum gibi olası risklerden de kendinizi korumuş olursunuz.

Kaybolmaya son

Harita ve pusula ile yol bulma alışkanlığının dijital çağ ile son bulduğunu kabul edelim. Elbette bu bilgiye sahip olmak acil durumlarda hayat kurtaran bir pratik ancak artık seyyahlar yollarını GPS haritaları ile ekrana dokunarak buluyorlar. Doğanın en ıssız köşelerinde bile uydu sinyalleri ile kolayca çalışabilen GPS sistemi artık akıllı telefonların standart bir parçası. Ayrıca bu teknoloji için üretilmiş, çok daha uzun pil ömrüne sahip özel cihazlar da bulunuyor. Yani dijital teknolojiler ve akıllı telefonlar sayesinde artık kolay kolay kaybolmuyoruz.

İletişim uygulamaları

Dijital teknolojilerin çok farkında olmadığımız olumlu bir özelliği de, artık doğa tutkunlarının çok daha kolay organize olmasını kolaylaştırması. Bu sayede, eskiden basit bir doğa gezisi için çok büyük zahmet yaratan insanları organize etme süreçleri, basit sosyal medya gruplaşmaları ile kolayca yönetebilen bir işe dönüştü. Artık arkadaş grupları doğa gezileri için planlarını, ihtiyaçlarını, şartlarını dijital sohbet grupları içinde hızlıca organize ederek hareket geçebilecek konuma geliyorlar. Bu da hayatın kalitesini artıran çok ciddi bir etki.

E-öğrenme imkanları

Dijital teknolojiler, pek çok insanın her türlü deneyimini başka insanlarla paylaşabilmesinin de önünü açtı. Bu sayede, e-öğrenme kavramı da hayatımıza girdi. Kamp ateşini nasıl yakacağınızı, çadırınızı sağlıklı şekilde nasıl kuracağınızı, tozluklarınızı nasıl doğru bağlayacağınızı, çantanızı nasıl hazırlayacağınızı veya doğada hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ipucuna dijital kaynaklardan kolayca ulaşabilir, başka doğa tutkunlarının deneyimleriyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Sahi olduğunuz Android telefon veya iOS cihazlarınız üzerinden, bu tür uygulamalara, her yerden kolayca erişebilirsiniz.

Malzeme tedariği sorunu ortadan kalktı

Dijital çağdan önce doğa tutkunları için ihtiyaç duydukları ekipmanları bulmak sancılı bir süreç anlamına geliyordu. Bu alanda hizmet veren çok sınırlı sayıdaki mağazaları gezmek de yeterli olmuyordu zira çoğu zaman aranan özel ürünleri bulmak mümkün olmayabiliyordu. Sipariş verip getirtmek ise haftalar sürebiliyordu. Online alışveriş imkanları sayesinde artık ihtiyacımız olan her malzemeye hızlıca ulaşabiliyor ve gezilerimizi planlarken aynı zamanda alışverişimizi da tamamlayabiliyoruz. Dijital teknolojinin, doğa sporlarına bu tür pozitif katkılarını da unutmamak gerekiyor. Eğer, bu imkanları henüz keşfetmediyseniz de, sizi dijital dünyaya bağlayacak doğru telefonu edinmekle işe başlayabilirsiniz. Telefon fiyatları hakkında küçük bir araştırma yapıp ihtiyacınız olan telefonu da yine dijital teknolojiler sayesinde bulabilirsiniz.