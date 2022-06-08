Doğa müzikle daha da güzel

Eşsiz bir doğa manzarasının tadına doyum olmayan güzelliğini seyrederken, etkileyici şarkıların da o seyir keyfine eşlik ettiğini bir düşünün. Hangimiz buna karşı koyabilir?

Doğanın seslerini hepimiz çok seviyoruz. Sabahları uyanan doğada şakıyan kuşların cıvıltısı veya kampımızın yanı başında akan derenin insana huzur veren o sesi ya da çadırımızın üzerinden akıp giden ince bir rüzgar uğultusu… Doğa tutkunlarının çok iyi bildiği bu huzur dolu seslerin yerini hiçbir şey tutamaz ama doğanın içinde sevdiğimiz güzel şarkıları da anmadan edemiyoruz.

Ateş başında toplanıp şarkılar söylediğimiz kamplar hiçbirimize yabancı değil. Bir zamanlar, müzikle neşelenen bu geziler için yanında gitar veya armonika taşıyan doğa severlerin sayısı hiç az değildi. Ancak artık müziğin tadını çıkarmak için bir enstrüman çalma becerisine sahip olmak zorunda da değiliz. Yetenekli akıllı telefonlarımız ve mobil dijital ses sistemleri sayesinde müziğimizi istediğimiz her yere taşıyabiliyoruz.

Telefon cihazlarını artık sadece telefon görüşmesi yapmak için taşımıyoruz ve bu dijital asistanların çok güçlü bir müzik sistemine dönüşmesi devrimi, 10 sene önce tamamlandı. Doğada müzik dinlemek istediğimiz zaman da telefonlarımız en büyük yardımcılarımız. Fakat bu konudaki en önemli handikap, telefonun pil kapasitesi ve şarj sorunu. Aslında birkaç yıl öncesine kadar doğada, şehirlerin elektrik alt yapısından uzaktayken, dijital cihazlarımızı şarj etmek, günler boyunca sürebilecek gezilerde telefonlarımızı ve diğer dijital cihazlarımızı çalışır halde tutabilmek kolay bir iş değildi. Ancak artık etkin bir şekilde elektrik üretebilen mobil şarj teknolojilerine sahibiz. Mobil güneş enerji panelleri, standart pillerle cihazlarımızı şarj edebilen aparatlar hatta kamp ateşi üzerinde ısı enerjini elektriğe çevirebilen aparatlar sayesinde cihazlarımızı kolayca şarj edebiliyoruz. Hatta çoğu sırt çantası üzerinde güneş panelleri standart gelebiliyor.

Teknoloji bize bu imkanı sunarken, bazı detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Müzik dinlemek için, kaliteli bir kulaklık tercih etmenizi öneririz zira o kadar zor yollar aşıp, o kadar ter döküp ulaştığınız eşsiz manzaranın keyfini enstrümanların sesini yutan kalitesiz bir kulaklık veya ses sistemiyle harcamamanız akıllıca olur.

Kulaklık konusunda da kablolardan kurtulmak en iyi tercih olacaktır. Böylece doğadaki, gezilerdeki zor şartlarda bir de kablolarla boğuşmak zorunda kalmadan, hareketlerinizi kısıtlamadan müziğin tadını sürebilirsiniz. Bu alanda en başarılı kablosuz Bluetooth kulaklıkların Airpods olduğunu da hatırlamak lazım. Apple’ın bu yüksek kaliteli kulaklıkları, çok zor ve pahalı bir süreç olan kulaklık üretimi konusunda en başarılı örneklerin başında geliyor. Ayrıca farklı tarz ve renklerde ürünler sunan Airpods kılıf seçeneklerini de incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tarzınıza uygun, doğa şartlarına uygun, farklı renklerdeki kılıflarla bu değerli kulaklıklarınızı rahatça koruyabilirsiniz.

Telefon seçimi ise sizin ihtiyaçlarınıza kalmış. Samsung telefon fiyatları veya Oppo cep telefonu gibi seçenekler arasında araştırmalar yapabilirsiniz. Bu tür ihtiyaçlarınız için hepsiburada.com geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca Babalar Günü yaklaşıyorken, Babalar Günü hediyeleri araştırmak için de platformu kullanabilirsiniz.