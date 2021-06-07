ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Gümüşhane’deki Akçakale Mağarası, Türkiye’nin sayılı yeraltı hazinelerinden biri. Sıra dışı mağara oluşumları, karanlıklarda yaşayan canlıları, devasa boyutlardaki ana salonuyla Akçakale, Atlas’ın Haziran sayısının kapak konusu.

Türkiye doğasının gizemli yabani kedilerinden vaşaklar, özel fotoğraflarla Atlas sayfalarında. Vaşak Projesi’nin çarpıcı sonuçları vaşakların az bilinen dünyasını gözler önüne seriyor.

Bu sayıda ayrıca Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü’nün Malatya ve Elazığ kıyıları yer alıyor. Kayısı bahçeleri, kanyonlar, tarihi eserlerle süslü yörenin en güzel manzaraları Atlas’ta.

Yıllar sonra tekrar görüntülenen Anadolu parsı, Svalbard Adaları’nda, dünyanın en kuzeyindeki şehirde küresel ısınmanın etkileri, Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri’nin çarpıcı kareleri Haziran sayısının diğer başlıkları arasında.

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