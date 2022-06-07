Gezginlere akıllı saat taktıracak 5 geçerli sebep

Akıllı saatler, özellikler gezginler için hayati asistan hizmetleri sunuyorlar ve bugüne kadar bu teknolojiden uzakta kalanları ikna edebilecek 5 önemli sebebimiz var.

1- Sağlık verileriniz daima kontrol altında

Doğa tutkunu insanlar için kalp ritmi, nabız verileri, saturasyon değerleri her zaman hayatidir. Bu verileri düzenli kontrol ederek sağlıklı bir yürüyüş gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı saatlerin gelişmiş modelleri bu verileri çok sağlıklı şekilde ölçebilen hassas tıbbi sensörlere sahip. Dolayısıyla, özellikle de yüksek rakımlarda gezmeyi, efor harcamayı seven doğa tutkunları ve sporcular için artık akıllı saatler olmazsa olmaz konumuna yükseldiler. Elbette akıllı bir saati sağlıklı kullanabilmek için onunla uyumlu bir akıllı telefonla da desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada, en gelişmiş saat modellerinden olan Apple Watch serisini tercih edeceksiniz, iPhone modeli telefonlara da sahip olmanızı öneririz. Yeni bir iPhone XR veya iPhone 13 modeli, akıllı telefon ihtiyacınızı önümüzdeki 5-6 yıl boyunca rahatça karşılayacaktır. Hazır Sevgililer günü yaklaşırken ve sevgiliye hediye arayışları da zirveye yükselmişken, bu tür cihazları belki hediye olarak da düşünebilirsiniz.

2- Yapay zekalı dijital asistan

Dijital dünyaya bağlanmak için artık laptop veya masa üstü bilgisayarınızdaki monitör çok hantal kalıyorlar. Evet iş dünyası veya yayıncılık için bu cihazlar hala önemli ama bir gezgin olarak, mobil cihazlara ihtiyacınız da çok fazla olacak ve akıllı saatler de mobilitenin uç noktası. Merak ettiğiniz her şeyi artık yapay zekalı dijital asistanlara sorabiliyoruz. Gideceğimiz adres için rota, günün hava durumu, döviz’in fiyatı, borsanın durumu, TV’deki dizinin yayın saati, sevdiğimiz sanatçının son şarkısı… Ne bilmek, ne duymak istiyorsanız, dijital asistanlar size o bilgileri bulup getiriyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi, dijital asistanlar en pratik şekilde, akıllı saatlerde çalışıyor.

3- En pratik müzik çalar

Spor yaparken, koşarken hatta yüzerken, gezerken, otomobil sürerken müzik dinlemek için ideal bir müzik çalardır. Su geçirmez bir çift Bluetooth kulaklığınız da varsa, son nesil su geçirmez Apple Watch modelleriyle hem yüzüp hem müzik dinleyebilir, üstelik yüzme hızınızı, kalp ritminizi, performansınızı da ölçebilirsiniz. Dahası, bu verileri Runtastic gibi spor uygulamalarında ve sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilir, süksenin zirvesine tırmanabilirsiniz. Yetmedi mi? Daha da iyi bir sebep verelim. Dünyanın diğer ucundaki arkadaşlarınızla, yüzme yarışı yapabilirsiniz. Runtastic ve benzeri uygulamalarda birbirinizi arkadaş olarak ekledikten sonra, yüzme derecelerinizi birbirinizle yarıştırıp, dijital yüzme yarışları düzenleyebilirsiniz. Ancak elbette saatinizin üreticisinin yaptığı su geçirmezlik uyarılarını dikkate almanızı tavsiye ederiz.

4- Eller serbest konuşma

Telefonla konuşmak için artık çoğumuzun telefonu elimizde tutmaya ihtiyacı yok. Cebimizde veya çantamızda duran telefonu kablosuz bir kulaklıkla eşleştirip görüşmelerimizi telefonlarımız çantamızdayken de yapabiliyoruz. Ancak akıllı saatler bu fanteziyi bir adım daha ileri taşıyor. Kolumuzdaki saat telefonla eşleşmişken telefon veya WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden gelen görüşme çağrılarını direkt saat üzerinden cevaplayabiliyoruz ve hatta bileğimizdeki saate arama komutları verebiliyoruz.

5- Çok şık!

Evet, garip ama gerçek, dijital bir saat eskiden insanın kolunda teknolojik bir kirlilik gibi görünebilirdi ama bugün akıllı saatler üzerlerine dijital olarak eklenebilen farklı skin’lerle, tarzımızı güçlendiren bir aksesuara dönüşüyor. Kıyafetimize, aksesuarlarımıza, tarzımıza uygun renk ve motiflerden oluşan bir skini seçip, kolumuzdaki dijital asistanı çok çekçi bir aksesuara dönüştürebiliyoruz.

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