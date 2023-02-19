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Deprem dayanışması…

Harika Pelin Şengül

Depremde hayatını kaybeden onbinlerce kişinin anısına Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve kentin simgesi olan Kurtarıcı İsa Heykeli’ne Türk ve Suriye bayrakları yansıtıldı.

Fotoğraf: : Mauro Pimentel/AFP/Getty Images

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