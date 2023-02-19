Gündem Deprem dayanışması… Harika Pelin Şengül 19 Şubat 2023 19 Şubat 2023 Depremde hayatını kaybeden onbinlerce kişinin anısına Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve kentin simgesi olan Kurtarıcı İsa Heykeli’ne Türk ve Suriye bayrakları yansıtıldı. Fotoğraf: : Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 0 yorum 0 FacebookTwitterPinterestEmail Sonraki Yazı “Zeytini kuşlar diker” Benzer Yazılarımız Deprem dayanışması… 19 Şubat 2023 “Zeytini kuşlar diker” 18 Şubat 2023 Savaş ve esaret 16 Şubat 2023 Doğu Anadolu Fay Zonu’nda meydana gelen depremin izleri:... 15 Şubat 2023 Uzman gözüyle, altından fay geçen bir köy… 15 Şubat 2023 TÜRKİYE’NİN DEPREM TEHLİKE HARİTASI 13 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremini üreten fay: Doğu Anadolu Fayı Hakkında... 13 Şubat 2023 Dünyanın manzarası 13 Şubat 2023 Böceklerin hisleri ve bilinçleri 10 Şubat 2023 Kızıldeniz’de direniş 27 Aralık 2022 Yorum Yap Yanıtı İptal Et Bir sonraki yorumumda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydedin. Δ