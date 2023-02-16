Savaş ve esaret

Rusya-Ukrayna savaşı sayısız ölüm ve yıkım getirdi. Savaşın bir de unutulan kurbanları var: Ukrayna hayvanat bahçelerindeki tutsak canlılar…

Ukrayna’da hayvanlar da insanlar gibi savaşın getirdiği travmatik etkileri yaşıyor. Ancak insanlardan farklı olarak tutsak hayvanlar doğal ortamlarından mahrum ve bombardımanlar sürerken tek başlarına, soğuk duvarlar arasındalar. Savaş bölgesinden gelen haberler muhtelif. Aç kalan Rus askerlerinin hayvanat bahçelerindeki hayvanları yediğine yönelik iddialar da var, hayvanların çalındığını gösteren videolar da.

Tüm bu kötü koşulların üstüne şimdi bir de kış geliyor. Bölgenin keskin soğuklarına alışık olmayan türlerin betondan hücrelerinde hayatta kalabilmeleri için yemek yemeleri ve ısınmaları gerek, ikincisi için de jeneratörler lazım. Ukrayna’daki hayvanat bahçeleri, uluslararası bağışlarla, bakmakla yükümlü oldukları canlıları hayatta tutmaya çalışıyor.

Nispeten şanslı olanlar Polonya gibi yakın ülkelere tahliye edilse de sayısız hayvan Ukrayna hayvanat bahçelerinde oldukça yetersiz koşullar altında yaşama tutunuyor. Fotoğrafçı Ed Ram, Demydiv şehrindeki hayvanat bahçesine girdi ve albino kaplan, hipopotam, zürafa, gergedan, kurt, deve, ayı gibi türlerin yaşadıkları koşulları görüntüledi. Kasvetli ve karanlık bir dünya bu. Yeni yılın Ukrayna’ya barış, tüm canlılara refah getirmesi dileğiyle.