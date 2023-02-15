Doğu Anadolu Fay Zonu’nda meydana gelen depremin izleri: Kahramanmaraş

Bilim insanları, Doğu Anadolu Fay Zonu’nda meydana gelen depremin izlerini geniş bir bölgede tararken, yüzey deformasyonlarını da belgeliyor.

Bu görüntü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık’a bağlı Çöçelli köyü civarından…

Atlas yazarı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, 12 Şubat’ta kayda geçirdiği bu görüntü için şu yorumu yapıyor: “Köprüye bağlanan köy yolu tamamen göçmüş. Asfaltın altındaki dolgu, çakıllı gevşek malzemeden yapılmış. Her iki tarafa da istinat duvarı koyulmadığı için sarsıntıyla birlikte dolgu dağılmış. Bu manzarada depremin suçu yok, bu bir mühendislik hatası…”

🎥: @yildirimgungor