BM’nin uyarısının ardından Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Afrika’nın doğusu ve Arap yarımadası son yılların en büyük göçmen çekirge istilasıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM), bir hafta önce göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle uyarmıştı. Hafta içinde bu kez Suudi Arabistan’tan yoğun çekirge görüntüleri geldi. Peki, çöl çekirgesi tehlikesi için yetkililer ne diyor?

Birleşmiş Milletler, bir hafta önce Doğu Afrika’da tarım alanlarını istila eden çekirge sürüleri ile ilgili uyarı açıklaması yapmış; Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali’de açlık tehlikesinin yaşanabileceğini duyurmuştu.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) görevlilerinden Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını söylemişti. FAO, çekirgelerin sayısının Haziran’da 400 katına çıkabileceği uyarısında bulunuyor, uluslararası toplumdan 76 milyon dolarlık fon desteği istiyor.

ÇÖL ÇEKİRGELERİ GÜNDE 150 KM GİDEBİLİYOR

Günde 150 kilometre katedebilen çöl çekirgeleri, her gün kendi ağırlıkları kadar yiyecek tüketiyor. Çekirgelerin ağırlığı 2 gram. Sayıları milyarları bulunca tükettikleri yeşilliğin sayısı ürkütücü boyutlara ulaşıyor.

400 KATINA ÇIKABİLİR

Euronews’e konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Daniele Donati, haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceğini söylüyor. Donati çekirgelere karşı kontrol operasyonunun başarısız olması halinde, durumun bir istiladan felakete dönüşeceğini belirtiyor: “Bu durumda yoksulluk ve iç göçün etkisi azımsanmayacak derecede önem arz edebilir”.

#DesertLocust: @FAO needs $76M NOW to help end the plague. Do nothing and @WFP will need 15x that ($1.1B) to feed 13M+ people devastated by the loss of their crops and livelihoods! Which do you think is a better investment?! #Kenya #Ethiopia #Somalia #Uganda #Eritrea #Djibouti pic.twitter.com/gw4Phz8KlD — David Beasley (@WFPChief) February 13, 2020

SON GÖRÜNTÜLER SUUDİ ARABİSTAN’DAN

Afrika için endişeler sürerken bu kez hafta içinde Suudi Arabistan’ın Kubar ve Damam kentlerinden çekirge sürüsü görüntüleri geldi. Twitter’da bir kullanıcının paylaştığı videoda havada binlerce çekirgenin uçuştuğu görüldü.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre çekirgelerin Yemen tarafından geldiği düşünülüyor. Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Ebu Hayl çekirge istilasına karşı gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Hayl, Mekke’nin Leys ve Kunfuda bölgelerinde 17 bin hektarlık alanda temizlik ve çoğalmayı engelleme çalışmasının haftalar önce başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

🛑 تعميم عاجل **

اغلاق الابواب والنوافذ

**احتمال الساعات القادمه الجراد بيغطي الرياض قادماً من الجبيلة

نسأل الله السلامه للجميع 👋

كما وصلني والله اعلم #الخميس_الونيس pic.twitter.com/1Jc1ivgXk0 — منصور العواجي (@mansour_alawaji) February 20, 2020

‘YEMEYİN’ UYARISI

Haberde, ‘protein’ yönünden zengin olduğu gerekçesiyle bazı kişilerin çekirge kızartıp yediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığı; ancak yetkililerin ilaçlama nedeniyle zehirli olduğunu belirterek ‘Yemeyin’ uyarısı yaptığı bilgisi yer aldı.

Kenya, Uganda, Tanzanya, Somali ve Etiyopya’da büyük tedirginlik yaratan çekirgeler sert rüzgarlar nedeniyle başka ülkelere de taşınıyor.

NEW YORK TIMES’TAN ÇEKİRGE İZLENİMİ

New York Times gazetesinde yer alan bir makalede ise çekirge izlenimleri aktarıldı.

Makalede çöl çekirgesiyle yaşam özetle şöyle anlatılıyor:

Çöl çekirgesi sürüsü Kenya’ya Aralık 2019’dan bu yana korkunç boyutta zarar veriyor. Çekirge sürüsünün boyutu görenlere korku salıyor.

‘İNEKLER ÖNLERİNİ GÖREMEZ HALDE’

Gökyüzünde bir yağmur bulutu gibi beliren çekirge sürüsü toprağa indiğinde halk ellerindeki tüm imkanlarla mücadeleye girişti. Kimi tava ile, kimi sopa ile çekirgeleri arazilerinden uzaklaştırmaya çalıştı parlak sarı çekirgeleri. Çekirge sürüsü tarafından çevrelenen köylüler topraklardaki ekinler için olduğu kadar, geçim kaynakları olan hayvanları için de endişe ediyor. Bir sis gibi etrafı kaplayan çekirgeler yüzünden inekler ve develer önlerini göremez haldeler. Kenya’nın ücra bir mezrasına ait bu kesit aslında ülkenin ne büyük bir felaket ile boğuştuğunu açıkça ortaya koyuyor. Kısıtlı imkanlarla hayatlarına devam eden sakinlerin yaşamı, çekirge istilası ile daha da zorlaşmış durumda.

Kenya’nın yaşadığı bu felaket, son 70 yılda meydana gelen en büyük çöl çekirge istilası. Çöl çekirgesi istilası sadece Kenya ile sınırlı değil. Çekirge terörü, Somali, Etiyopya’nın ekin alanlarına yayıldı, Güney Sudan, Cibuti, Uganda ve Tanzanya’ya da yayılmış durumda.

80 YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Dişi çekirgeler ortalama 80 yumurta bırakabiliyor ve bunları toprağın 10-15 cm derinliğine gömüyorlar. Son derece hızlı hareket edebilen bu canlılar, günde 80 milin üzerinde yol kat edebiliyor ve bir günde 35 bin insanla aynı oranda besin tüketiyor.

Yetkililer, bu istilanın gıda güvenliği için risk oluşturduğunu, ekonomik büyümeyi baltaladığını ve yakında önü alınamazsa durumun daha da kötüye gideceği açıklamasında bulunuyor.

Somali’de halihazırda yaşanan gıda kıtlığının yanında yaşanan bu çekirge istilası ile 12 milyon insanın gıda güvenliği tehlike altına girdi.”