BM’nin uyarısının ardından Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Afrika’nın doğusu ve Arap yarımadası son yılların en büyük göçmen çekirge istilasıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM), bir hafta önce göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle uyarmıştı. Hafta içinde bu kez Suudi Arabistan’tan yoğun çekirge görüntüleri geldi. Peki, çöl çekirgesi tehlikesi için yetkililer ne diyor?

Birleşmiş Milletler, bir hafta önce Doğu Afrika’da tarım alanlarını istila eden çekirge sürüleri ile ilgili uyarı açıklaması yapmış; Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali’de açlık tehlikesinin yaşanabileceğini duyurmuştu.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) görevlilerinden Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını söylemişti. FAO, çekirgelerin sayısının Haziran’da 400 katına çıkabileceği uyarısında bulunuyor, uluslararası toplumdan 76 milyon dolarlık fon desteği istiyor.

Günde 150 kilometre katedebilen çöl çekirgeleri, her gün kendi ağırlıkları kadar yiyecek tüketiyor. Çekirgelerin ağırlığı 2 gram. Sayıları milyarları bulunca tükettikleri yeşilliğin sayısı ürkütücü boyutlara ulaşıyor.

Euronews’e konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Daniele Donati, haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceğini söylüyor. Donati çekirgelere karşı kontrol operasyonunun başarısız olması halinde, durumun bir istiladan felakete dönüşeceğini belirtiyor: “Bu durumda yoksulluk ve iç göçün etkisi azımsanmayacak derecede önem arz edebilir”.

#DesertLocust: @FAO needs $76M NOW to help end the plague. Do nothing and @WFP will need 15x that ($1.1B) to feed 13M+ people devastated by the loss of their crops and livelihoods! Which do you think is a better investment?! #Kenya #Ethiopia #Somalia #Uganda #Eritrea #Djibouti pic.twitter.com/gw4Phz8KlD

— David Beasley (@WFPChief) February 13, 2020