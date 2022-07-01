Ayaklar rahat ettikçe kafamız da rahat eder

Ayaklarımızın sağlığımız üzerindeki etkisini bazen unutuyoruz ama gerçek şu ki, ayak sağlığı insanın genel sağlığını ve psikolojisini doğrudan etkileyen bir konu. Öyle ki ayaklarınız rahat değilse, tüm gününüz kabus içinde geçebilir.

Koşarken yada yürürken, giydiğimiz ayakkabılar ve terlikler kısa süre sonra ayaklarımızda soruna neden olabilir. Doğru şekilde üretilmemiş terlik ve ayakkabıların ayaklarımız üzerinde bırakacağı olumsuz etkilerin iyileşmesi de aylarca sürebilir. Dolayısıyla “ne bulursak” giyip dışarı çıkma alışkanlığı pek de doğru bir hareket değil

İnsan, kendini yorgun hissettiğinde, rahatlamak için çıplak ayakla toprağa basmayı tercih eder ya… İnsanın ayaklarında oluşan o özgürlük ve rahatlık hissi, ayakların baskıdan ve rahatsız kalıplardan kurtulma hissi, tüm vücuda yayılan bir mutluluktur. İşte bunun bilinciyle günlük hayatımızda veya tatilde, ya da bahçede çalışırken, otururken, gezerken giydiğimiz ayakkabılar ve terlikler de ayak sağlığı gözetilerek üretilmiş ürünler olmalı. Bu konuda dünya çapında kalitesini ve başarısını kanıtlamış FLO gibi markalardan ya da beğendiğiniz başka markalardan spor ayakkabı seçebilirisiniz. Ayakkabılarınızı seçerken elbise modelleri de bakınıp uyumlu kıyafetler de bakabilirsiniz.

Hatta bir hatırlatma yapalım. Bu küçük örnekle, terliklerin insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında etkili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Tüm dünyada, uzun saatler nöbet tutmak zorunda olan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının artık bir “üniforma” gibi Crocs terliklerini tercih etmesi, çok ilginç bir bilgidir. Zira bu terliklerin ayak fizyolojisini zorlamayan konforlu yapısı sayesinde, doktorlar 24 saate varan ve sürekli hastane içinde koşturmayı gerektiren yoğun nöbetleri sırasında, ayaklarının rahat etmesini sağlayabiliyorlar.

Dünyada ayak sağlığı bilinci hızla gelişirken, ayak giyimi konusunda da dikkatli ve seçici olmanın zamanı artık gelmişti. Stres, depresyon, anksiyete gibi pek çok modern çağ sorununu, ayak sağlığına özen göstererek hafifletmek mümkün olabiliyor. Binlerce yıllık geçmişe dayanan Çin kültürünün de ayak üzerindeki sağlık noktalarına basınç uygulayarak vücuttaki pek çok garezi çözebildiğini iddia etmesi, o yüzden artık kimseye şaşırtıcı gelmiyor. Hatta öyle ki, Çin’de bu ayak bölgelerini gösteren özel çoraplar satılıyor ve insanlar yaşadıkları problemlere göre, çorapta ilgili noktayı bulup o bölgelere basınç uyguluyorlar veya masaj yapıyorlar. Yani kısacası, ayaklarımız rahat ettikçe, kafamız da rahat oluyor, hayat daha güzel yaşanıyor. Aklımızda kalması gereken küçük ama önemli bir bilgi bu…