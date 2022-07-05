Yaz kamplarına hazırlık listesi

Yaz şartlarında kamp başkadır ve güneşi de dikkate alarak farklı bir hazırlık gerektirir. Bu tadına doyum olmayacak, doğanın uyanışını keşfedeceğimiz gezilerin hazırlık listelerinde de bazı olmazsa olmaz maddeler var.

1 – Vitamin takviyeleri

Kamp sırasında, doğa şartlarında her besine ulaşmanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla, çantamızda c vitamini, d vitamini, magnezyum, çinko gibi vücudun dinç ve sağlıklı kalması için gerekli vitamin ve mineral takviyelerinin bulunması faydalı olacaktır. Ancak bunları bilinçsizce kullanmak yerine doktorunuzun tavsiyelerini dikkate almalısınız.

2 – Fotoğraf ve video için akıllı telefon

Evet artık herkes akıllı telefonla yaşıyor ve zaten onları yanımızdan ayırmıyoruz ancak bir doğa gezisi sırasında, fotoğraf ve video çekmek söz konusu olduğunda, akıllı telefonların kameraları büyük önem kazanıyor. Eğer eski model ve kamera özellikleri güçsüz kalan telefonunuzu bu yakınlarda değiştirmek için planlar yapıyorsanız, bu güncellemeyi gezilerinizden önce yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece büyük emek ve maddi imkanlarla gerçekleştireceğiniz gezilerinizde çok daha kaliteli fotoğraf ve videolar elde etme şansı yakalayacaksınız. Kamer kalitesi açısından akıllı telefonları değerlendirmek gerekirse, Poco X3 PRO veya Huawei P40 Lite ya da iPhone 12 PRO Max gibi gelişmiş tavsiye edilebilir.

3 – Şarj cihazlarını unutma hatasına düşmeyin

Telefonlarınız, tabletiniz, laptopunuz için şarj cihazları elbette listede yer alacak. Ancak sadece prize takacağınız şarj cihazları değil, powerbank cihazları ve hatta güneş enerjisiyle şarj imkanı sunan bazı teknolojik eklemeleri de listenize dahil etmelisiniz.

4 – Kağıt harita

Eğer doğa gezisi ve kamplar için yola çıkacaksınız, gideceğiniz bölgenin detaylı bir kağıt haritasını da çantanızda bulundurmanız faydalı olur. Evet artık her şey dijital ve haritalara da dijital olarak ulaşıyoruz ama dijital cihazların pili bitebilir, suya düşebilir, ıslanabilir, yere düşüp kırılabilir, her şey olabilir… Çok da iyi tanımadığınız bir coğrafyada haritasız bir başına kalmak sonra size büyük külfet çıkarabilir. O haritaları bir kağıda basın ve su geçirmez şekilde çantanızın bir gözünde saklayın deriz.

5 – Güneş koruması

Güneş koruması aslında yaz kış çantanızda bulunması gereken bir önlem. Ancak güneşten korunmayı sadece bahar ve yaz aylarındaki güçlü güneşe karşı koruma kremleri olarak düşünmeyin. Gözlük, şapka, tente gibi sizi güneşin ışınlarından, parlamalarından koruyacak diğer tüm önlemleri de almalısınız.

6 – Fazladan su

Eğer su kaynağından uzakta bir noktada kamp kuracaksınız, sık sık su kaynağına yürümek zorunda kalmamak için, fazladan su depolamanıza imkan sağlayacak, portatif, hafif ama yüksek hacimle su alacak seçenekleri değerlendirmelisiniz. Gerekiyorsa, katlanıp taşınabilecek ama açtığınızda 10-20 litre su alabilecek esnek su depoları kullanabilirsiniz. Yaz sıcağında suya çok ihtiyaç duyacağınızı unutmayın.