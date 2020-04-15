Atlas, sosyal izolasyon döneminde olduğumuz bu günlerde sizler için evlerinizde verimli ve keyifli vakit geçirmenizde yardımcı olabilecek önerilerde bulunuyor. Her gün farklı bir öneri bu sayfada olacak. Atlas öneriyor:

YEŞİM USTAOĞLU’YLA DOĞU KARADENİZ’E

İstanbul Modern Sinema, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapalı ama sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor. Yeşim Ustaoğlu’nun “Sırtlarındaki Hayat” belgeseli, müzenin web sitesinde 30 Nisan 2020’ye kadar izlenebilir.

2004 yapımı belgesel film Sırtlarındaki Hayat, Rize Çamlıhemşin’in Topluca Köyü’nü konu alıyor; köylülerin zorlu yaşamını gözler önüne seriyor. İstanbul Modern’in tarifiyle belgesel, “sırtlarında taşıdıkları ağır fiziksel yüklerin yanı sıra yaşam şartlarının zorlukları ve ailelerini çekip çevirmenin de getirdiği ağır yükün altında ezilmeden büyük bir dayanıklılık gösteren, her şeye rağmen şarkılarından ve yüzlerindeki gülümsemeden vazgeçmeyen kadınlara odaklanıyor. Uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili, dinmeden yağan yağmurların ve akarsuların seslerinin yankılandığı bölgeye içeriden bir bakış sunuyor”.

Yönetmenlerle Buluşma programı kapsamında Müge Turan’ın Yeşim Ustaoğlu’yla yaptığı söyleşi de müzenin web sitesinde ve YouTube kanalında.

https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/sirtlarindaki-hayat_2438.html

Yeşim Ustaoğlu’nun Doğu Karadeniz’de geçen Sırtlarındaki Hayat belgeseli, İstanbul Modern Sinema’nın web sitesinde 30 Nisan’a kadar izlenebilir.

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LOUVRE: DÜNYANIN SANATINI GEZMEK

Louvre Müzesi’nin binasının serüveni 12-13 yüzyıllardan kalma bir kalenin saraya dönüştürülmesiyle başlıyor. 1682 yılında XIV. Louis, Versay Sarayı’na taşınınca bina aralarından Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalma önemli eserlerin de bulunduğu kraliyet koleksiyonun sergilendiği, müze olmayan müze görevini üstleniyor.

Louvre, dünyanın en büyük sanat müzesi. Prehistorik (Tarih Öncesi) çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, olağanüstü bir koleksiyona sahip.

Yaklaşık 35.000 tarihi eser sanat yapıtı, 72 bin 735 metrekarelik bir alanda sergileniyor.

Öyle ki Online Tours / Sanal Turları bile hakkı verilerek gezildiğinde 1 haftayı doldurabiliyor. Sanal tur bölümünde İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerde PDF plan indirme olanağı var. Bu önemli bir ayrıntı, çünkü plansız gezmek neredeyse olanaksız: www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Müzenin “Focus” bölümünde sanat eserlerini yakından, tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz: focus.louvre.fr

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SEATTLE’DEN BUZULLARA SAYGI DURUŞU

Bazıları için müzik yalnızca müzik değildir. Özellikle X kuşağının yakından tanıdığı Seattle efsanesi Pearl Jam, dünya meseleleriyle derdi olan gruplardan biri. Onları Atlas sayfalarına taşıyan ise üzerinde Kanadalı fotoğrafçı, belgeselci ve deniz biyoloğu Paul Nicklen’ın ünlü “Buz Şelalesi” fotoğrafının bulunduğu yeni albümleri “Gigaton”.

Norveç’e bağlı Svalbard’da 2014’te çekilen kare, Nordaustlandet Buzulu’nda büyük miktarlara ulaşan erimenin acı bir hatırası. Albüme ismini veren “gigaton” kavramı ise dünyanın en geniş buzul tabakalarının bulunduğu Grönland ve Antarktika’daki erime miktarını belirtmek için kullanılan ölçü birimi (1 milyar ton’a denk geliyor).

1 gigaton’u zihinde canlandırabilmek için sözü Pearl Jam’e bırakalım: “1 gigaton, 100 milyondan fazla fil, ya da 6 milyon mavi balinanın ağırlığına denk geliyor.”

197 GİGATON

’da Grönland’da gerçekleşen buzul erimesi miktarı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, 1 gigaton buzun 400 bin olimpik yüzme havuzuna denk geldiğini belirtiyor.

100 GİGATON

Küresel deniz seviyesini 0.28 mm yükseltiyor.

Tüm albümü dinlemek için:

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360 DERECE MACHU PICCHU

Görkemli dağlar ve sık ormanlarla çevrili antik İnka şehri Machu Picchu’yu ziyaret etmek isteyip de hayal kurmakla yetinenleri, 360 derecelik bir görsel tur bekliyor.

Peru’da, Urubamba Vadisi üzerinde kurulu antik şehir, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Machu Picchu normal günlerde öylesine kalabalık ki, UNESCO, Dünya Miras Listesi’nde bulunan alandaki ziyaretçi sayısının günde 2 bin 500 ile sınırlanmasını öneriyor. Yetkililer, kalabalıkları dizginlemek için önlem üstüne önlem alıyor. Ancak küresel pandemi, Machu Picchu’yu da ıssızlaştırmış durumda.

Evden ayrılamadığımız şu günlerde, bu olağanüstü İnka şehrini ziyaret etmek için linke tıklayın. Dil sorunu olmayanları İngilizce sesli rehber de bekliyor.

https://www.youvisit.com/tour/machupicchu

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CORTO MALTESE’LE DÜNYA TURU

Çizgi romanın en büyük ustalarından Hugo Pratt tarafından 1967’de yaratılan Corto Maltese, bizi dünyanın farklı yerlerinde farklı maceralara davet ediyor. Maltalı Corto, 1900’lü yılların ilk yarısında Büyük Okyanus’un uzak adalarından dönemin büyük çarpışmalarının tam ortasına uzanıyor ve yolu sık sık gerçek tarihi karakterlerle de kesişiyor. Bunlar arasında Jack London da var, Orta Asya’da karşılaştığı Enver Paşa da… Hugo Pratt, bu çizgi romanında geniş tarih ve coğrafya bilgisini de kullanarak titiz bir çalışma ortaya koydu. Yüksek çizim ve hikâyeleme kalitesiyle Corto Maltese’in her albümünde farklı bir temaya eğildi. Fransız Le Monde gazetesi, Corto’nun “Tuzlu Denizin Şarkısı” macerasını “Yüzyılın 100 Kitabı” arasında göstermişti. Denizcinin kendi favori kitabı ise Thomas More’un “Ütopya”sıydı. Dünyanın en ünlü denizcilerinden Corto Maltese, albümlerinin yeni baskılarıyla yedi denizi kitaplığımıza taşımayı sürdürüyor. cortomaltese.com ———————————

YAŞAR KEMAL EFSANESİ BELGESELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini, online olarak sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan, “Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali” belgeselinin ardından, senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın üstlendiği “Yaşar Kemal Efsanesi” (2017) belgeseli, 10 Nisan akşamı saat 22.30’da YouTube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak.

Belgeselde, büyük yazar Yaşar Kemal’in hayatı kendi ağzından ve hayatına tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor.

Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından Nisan ayı boyunca, hem yetişkinler hem de çocuklar için birçok kültür sanat etkinliği yayınlanacak. Takip etmek için linke tıklayın:

https://www.youtube.com/channel/UCVENz6qH8IkGgViS7kYVg3w |

https://www.youtube.com/channel/UCVENz6qH8IkGgViS7kYVg3w

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SARAMAGO’DAN ‘KÖRLÜK’ SALGINI

Modern dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Nobel ödüllü José Saramago, Körlük adlı romanında, körlük olgusunu bir metafor olarak ele almış: Arabasıyla kent trafiğinde, yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir adam ansızın körleşir. Doktora gider fakat körlük doktora da bulaşır. Dahası körlük, kısa bir sürede bir salgın hastalığa dönüşür ve bütün kente yayılır. Salgın öldürücü değildir, ancak o güne dek yaşama yön veren tüm toplumsal ve etik değerleri yerle bir eder. Toplum hemen her sınıfı, görmeyen gözlerle cinayetlere, tecavüzlere, kör çetelere, yağmaya tanık olur.

Kolay kalıplara, kuru imgelere, sıradan sözcük oyunlarına başvurmadan, yoğun bir anlatım içinde, anlatıcının ve kahramanların konuşmaları ortak bir monoloğa dönüşüyor. Kazanç hırsına kurban edilmiş sağlık, ekonomi, aşk ilişkileri tümü mercek altına alınıyor romanda. Bütün bunlar, alegoriyle düşünmeye büyük bir katkı sağlıyor.

José Saramago’nun kitabı, senarist Don McKellar ve yönetmen Fernando Meirelles imzasıyla 2008’de “Blindless” adıyla sinemaya aktarıldı. Biz, Atlas okuyucularına önce romanı okumalarını öneririz; zira film zamanıyla roman zaman zamanı arasındaki farktan ötürü, romandaki kimi öğeler, filmde görülemeyebiliyor…

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İSTANBUL MODERN’DEN ÖZEL FOTOĞRAF SEÇKİSİ

Yeni koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapalı olduğu dönemde İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor. Müze internet sitesini güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturuyor ve özel içerikler hazırlıyor.

İstanbul Modern, bu çerçevede zengin fotoğraf koleksiyonundan özel bir seçkiyi de sanatseverlere açtı. Seçkide geniş bir zaman aralığından, dünyanın farklı köşelerinden, farklı temalardan çok sayıda kare yer alıyor.

Dikkat çekici fotoğraflardan biri de Atilla Torunoğlu’nun 1962’de Ankara’da kara tahta başındaki çocukları gösteren çalışması. Koleksiyonda ayrıca İzzet Keribar, Şemsi Güner, Yasin Akgül gibi Atlas okurlarının yakından tanıdığı isimlerin çalışmaları da yer alıyor.

İstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı da 3D sanal turla keşfetmek mümkün. İzleyiciler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını yakalarken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor. Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen “Yüzyıllık Aşk” sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor. Ayrıca İstanbul Modern küratörleri tarafından yapıt ve sanatçı bilgilerinin aktarıldığı içerikler Haftanın Yapıtı başlığı altında YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle paylaşılıyor.

İstanbul Modern’in fotoğraf koleksiyonu için: https://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon/fotograf-koleksiyonu/36

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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ SANAL TUR

Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Paleolitik Çağ’dan başlayarak geniş bir zaman aralığından sayısız esere ev sahipliği yapıyor. İki tarihi binaya yayılan müzede yapılacak sanal tur, ziyaretçisini Anadolu tarihinde uzun yolculuğa çıkarıyor. 1997 yılında Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye’den bu ödülü kazanan ilk müze ve eşsiz koleksiyonuyla evrensel bir öneme sahip.

Müzenin koleksiyonunda yer alan eserlerin en ünlülerinden biri, Çatalhöyük’te bulunan ve tanrıça kültüyle ilişkili sayılan oturan kadın heykelciği. Pişmiş topraktan İÖ 5750 dolayında yapılan, iki leoparın arasında oturan kadın figürini tarım ve doğurganlıkla ilişkilendiriliyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezmek için: https://www.360tr.com/embed/33c1a22ee

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ORHAN PAMUK’UN 3D SANAL SERGİSİ “BALKON”

Evlerimizde mahsur kaldığımız korona günlerinde, çağrımız üzerine pek çok Atlas okuru bize pencere ve balkonlarından gördükleri manzaraların video ve fotoğraflarını göndermeye başladı. Balkon, bugünlerde bizi dış dünyayla buluşturan en önemli mekân. Bu da akla, yazar Orhan Pamuk’un balkon fotoğrafları serisini getiriyor.

Sergi bitse de, Pamuk’un telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 600’den fazla fotoğrafı, üç boyutlu sanal sergide ve “Balkon” kitabında görülebilir.

Yapmanız gereken tek şey, linke tıklamak: https://my.matterport.com/show/?m=GzfSTG4XdML