2022’ye gezerek girmek isteyenler için altın tavsiyeler

Yeni yıla nasıl girerseniz tüm sene öyle geçer klişesine çoğumuz inanmasak da her yıl bu ritüeli tekrarlamadan duramayanların da sayısı çok fazla. İşte küçük tavsiyelerimiz.

1- Vitamin takviyeleri ve ecza çantası

Malum, pandemi nedeniyle artık grip olmaktan bile çekiniyoruz ve bağışıklığımızı güçlü tutmak istiyoruz. Soğuk aylarda zorlu hava koşulları bünyemizi sarsabileceği gibi gezimizin, kampımızın şartlarında bağışıklığımızı güçlü tutacak her besine kolayca ulaşma imkanımız da olmayacak. Dolayısıyla, çantamızda c vitamini, d vitamini, magnezyum, çinko gibi bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineral takviyelerinin bulunması faydalı olacaktır. Ancak bunları bilinçsizce kullanmak yerine doktorunuzun tavsiyelerini dikkate almalısınız. Ayrıca ilk defa kış gezilerine çıkacakları da uyaralım, kış vakti güneşle ne işimiz olur diye düşünmeyin, karda kışta bile olsa güneş teninize çok ağır zararlar verebilir. Cildinizi koruyacak La Roche Posay gibi besleyici kremleri ya da daha turistik bir gezi yapıyorsanız makyajınızla beraber cilt koruması da sağlayabilecek MACfondoten ürünlerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

2- Fotoğraf ve video için akıllı telefon

Evet artık herkes akıllı telefonla yaşıyor ve zaten onları yanımızdan ayırmıyoruz ancak bir doğa gezisi sırasında, fotoğraf ve video çekmek söz konusu olduğunda, akıllı telefonların kameraları büyük önem kazanıyor. Eğer eski model ve kamera özellikleri güçsüz kalan telefonunuzu bu yakınlarda değiştirmek için planlar yapıyorsanız, bu güncellemeyi gezilerinizden önce yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece büyük emek ve maddi imkanlarla gerçekleştireceğiniz gezilerinizde çok daha kaliteli fotoğraf ve videolar elde etme şansı yakalayacaksınız.

3- Şarj cihazlarını unutma hatasına düşmeyin

Telefonlarınız, tabletiniz, laptopunuz için şarj cihazları elbette listede yer alacak. Ancak sadece prize takacağınız şarj cihazları değil, powerbank cihazları ve hatta güneş enerjisiyle şarj imkanı sunan bazı teknolojik eklemeleri de listenize dahil etmelisiniz.

4- Kağıt harita

Eğer doğa gezisi ve kamplar için yola çıkacaksınız, gideceğiniz bölgenin detaylı bir kağıt haritasını da çantanızda bulundurmanız faydalı olur. Evet artık her şey dijital ve haritalara da dijital olarak ulaşıyoruz ama dijital cihazların pili bitebilir, suya düşebilir, ıslanabilir, yere düşüp kırılabilir, her şey olabilir… Çok da iyi tanımadığınız bir coğrafyada haritasız bir başına kalmak sonra size büyük külfet çıkarabilir. O haritaları bir kağıda basın ve su geçirmez şekilde çantanızın bir gözünde saklayın deriz.

5- Yılbaşı hediyenizi unutmayın

Eğer yeni yıla gezerek girmeye niyetliyseniz, arkadaşlarınız ve yanınızdaki sevdikleriniz için alacağınız yılbaşı hediyesi için de çantanızda yer ayırmayı unutmayın. Madem yeni yılı kutlamak için geziyoruz, sevdiklerimizi de yeni yıl hediyeleriyle mutlu etmek ayrıca bir güzellik olmaz mı?