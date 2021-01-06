İstanbul’a kar yağacak mı? Yağışlı havalar ne zaman geliyor? soruları son dönemin yanıtı en çok merak edilen soruları arasında. Türkiye susuzluk haritası büyük bir hızla kırmızıya dönmeye devam ederken büyük şehirlerdeki barajlarda suyu azalması ile alarm verilmişti. MGM tarafından açıklanan hava durumu tahmini raporuna göre 7- 13 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

İSTANBUL’A YAĞMUR NE ZAMAN GELİYOR?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, dört gözle beklenen yağışlı ve soğuk havaların ayın 13’ünden sonra gelebileceğini ancak kesin durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağını söylüyor. Son tahminlere göre hafta sonu ülkenin batı kesimlerinde yer yer yağışlı hava görülecek. Pazar günü ülkenin Batı kesimi ve Karadeniz Bölgesi’nde; salı günü ise ülkenin batı, orta kesimleri ve Karadeniz’in tamamında yağış olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

CNNTürk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’a kar ihtimali için şu yorumları yapıyor:

Ayın 15’inden itibaren, ocak ayının ikinci yarısından itibaren soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıflamış durumda. Kar olasılığı yüzde 35’lerin üzerine çıkamadı, yüzde 50’leri bile bulamadı ihtimal.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ: