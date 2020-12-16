Deprem bir doğa olayı. Peki, Yer’in hareketliliği dünyamızı nasıl şekillendirdi? Anadolu neden bir deprem coğrafyası? Ülkemizdeki fayların deprem oluşturma potansiyelleri ne? Fayların yararı var mı? Beklenen büyük Marmara depremi nelere gebe? Kıyılarımızda tsunami oluşabilir mi? Modern fay izleme teknolojileri neler? Tarihte kentler ve insanlar depremlerden nasıl etkilendi?

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli yerbilimcilerinden Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Atlas’ın konuğu oluyor. Atlas’ın Aydın Doğan Vakfı desteğiyle hazırladığı Türkiye Deprem Atlası kitapçığına imza atan Doç. Dr. Yıldırım Güngör’ün moderasyonundaki online panel herkese açık!

Aydın Doğan Ödülü bu yıl “deprem araştırmaları” alanında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne verildi. Aydın Doğan Vakfı, bu ödülü takiben Atlas dergisine verdiği destekle Türkiye Deprem Atlası kitapçığının hazırlanmasına katkıda bulundu.

TARİH: 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

SAAT: 20:00

PROGRAM:

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı açılış konuşması

Doç. Dr. Yıldırım Güngör moderatörlüğünde Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör deprem paneli

CANLI YAYINA KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ:

www.canliyayin.com/deprematlasi