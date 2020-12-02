Atlas’ın Aralık sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas, Aralık sayısında okurlarına Türkiye Deprem Atlası hediye ediyor. Türkiye’nin önde gelen yerbilimcileri tarafından özel olarak yazılmış konuları bir araya getiren kitap fotoğraflar, haritalar, grafiklerle zenginleşiyor. Türkiye’nin fayları, depremselliği, antik depremler, tsunami, zemin tipleri, yükselen kıyılar ve daha birçok başlık, bu kapsamlı çalışmada bir araya geliyor. Türkiye Deprem Atlası, Yerküre’nin geçmişini ve bugününü anlamak için çok önemli bir kaynak.

Atlas, bu sayıda Tuz Gölü’ne uzanıyor. Başta flamingolar olmak üzere birçok canlı türünün yuvası, tarihten beri Anadolu’nun en önemli tuz kaynaklarından biri olan göl Türkiye’nin ortasında uçsuz bucaksız, bembeyaz bir doğa hazinesi. Çağlar öncesinden gelen bu jeolojik miras, ayrıntılı bir dosyayla Atlas’ta.

Alaska, dünyanın en etkileyici buzul oluşumlarına sahip. Atlas, bu etkileyici coğrafya üzerinde uçakla turluyor ve buzullara gökyüzünden çekilmiş fotoğraflarla yer veriyor.

Rusya’nın Magnitogork şehri Stalin’in demir kenti, endüstrideki atılımın simgesiydi. Zamanla değişse de hala önemli bir fabrika kenti olan Magnitogorsk ilgi çekici tarihi ve hikâyeleriyle aralık sayısında.

Şavşat‘ın yaban hayatı, ayıları, dağ keçileri özel fotoğraflarla dergiye konuk oluyor. Türkiye’de avcılık raporu ve antik Patara kenti de Atlas’ın konuları arasında. Satın almak için: Dergi Burda