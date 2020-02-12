2020 Patara yılı ilan edildi… Atlas Dergisi 2016 yılında Patara’yı havadan görüntülemişti. Peki, Patara nerede ve Patara’nın özelliği ne? İşte Atlas Dergisi arşivinden Patara:

Havadan Video ve Fotoğraflar: Bülent ÖZALP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, “2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Patara antik kenti Fethiye kalkan arasında bulunuyor. Likya’nın ana liman şehri olan Patara bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı, kuzey Afrika ile telsiz telgraf iletişimini Patara’dan sağlıyordu. İtalyanlar tarafından bombalanana kadar faaliyet göstermişti. Bu istasyonu tekrar hayata geçiriyoruz. Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’dadır. Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edecek bir yer olarak gördük.” dedi.

ATLAS DERGİSİ PATARA’YI HAVADAN GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Atlas, 2016 yılında Patara Antik Kenti’ni, kazı başkanı Havva İşkan Işık’ın özel izniyle havadan görüntülemişti.

PATARA NEREDE, ÖZELLİĞİ VE ÖNEMİ NE

Patara Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunuyor. Patara kazıları 1988 yılında Prof. Fahri Işık tarafından başlatılmıştı.

Patara, günümüze oldukça iyi biçimde ulaşan tiyatro, meclis, tapınak, horrea (depo yapıları), stadyum, hamam ve kiliseleri ile görkemli bir ören yeri resmi sergiliyor. “Deniz Feneri” ve “Yol Kılavuz Anıtı” gibi benzersiz anıt eserlerin yanı sıra, 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu olma özelliğine sahip bir külliyeye de ev sahipliği yapıyor.

Prof. Havva İşkan Işık, Atlas’a yaptığı açıklamada Patara kentinin, Anadolu uygarlıklarının daha yakın tarihe geçiş yöntemlerini öğrenmede kılavuz niteliğinde olduğunu önemle vurgulamıştı. Işık, buradaki buluntuların sadece klasik arkeoloji alanında çalışanları değil, Doğu Roma ve Ortaçağ araştırmacılarını da ilgilendirdiğini söylüyordu.

PATARA İLE İLGİLİ O DÖNEM PROF. IŞIK’IN AÇIKLAMASI

PATARA VE ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER

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