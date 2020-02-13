Dünyanın Dört Bir Yanını Keşfetmek Seyahat Sigortası ile Artık Daha Keyifli

Yurt içi ve yurt dışına yapılacak olan seyahatlerde kaza, hastalık, valizlerin kaybolması gibi olası risklerin güvence altına alınmasını sağlayan sigorta çeşidine seyahat sigortası adı verilmektedir. Ülkemizde pek çok tur şirketi tarafından müşterileri için alınan bu hizmetin yanı sıra yurt dışına yapılacak seyahat ve turlarda Avrupa ülkeleri vize vermek için sigortayı bir şart haline getirmiştir. Bu sebeple seyahat için yapılan sigortaya yurt dışı seyahatlerinden ötürü vize sigortası adını vermek de doğru olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası ise Türkiye Sigortalar Birliği tarafından hazırlanan bir yönetmelik ile düzenlemiştir. Ulaşım yollarından herhangi birini kullananların karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı onları güvence altına alan seyahat sağlık sigortası fiyatları firmalar bazında değişkenlik göstermektedir. Seyahat için yapılan sigorta geniş bir tanıma sahip olmakla birlikte, sağlık sigortası yalnızca sağlık risklerine karşı koruma sağlamaktadır. Bu sigortanın sağlık masraflarını karşılayabilmesi için sağlık sorununun meydana geldiği tarihin poliçenin geçerlilik tarihi kapsamında olması gerekir. Seyahat süresi dışında mevcut olan sağlık durumları için teminatlardan yararlanmak mümkün değildir. Seyahat sağlık sigortası ücretleri noktasında hizmet kapsamı da belirleyici unsur olmaktadır.

Seyahat Sigortası Kapsamındaki Teminatlar

Seyahat sigortası nedir? sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle çok kez seyahat yapmış ve yapmakta olanların anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri bulunuyorken ilk kez bu hizmeti alacak olanlar sigortanın ne anlama geldiğini, sigorta kapsama alanında bulunan teminatları araştırıyor. Seyahat halinde meydana gelecek olumsuz durumlardan bedensel ya da maddi anlamda etkilenmemeniz açısından uygulanan sigorta, seyahatlerinizdeki riskleri de en aza indiriyor.

Seyahat sigortası fiyat noktasında belirleyici unsur firmalar olurken, seyahat sigortasının sizlere sağladığı avantajlardan da bahsetmek gerekiyor.

Kaza sonucu vefat halinde lehtara tazminat ödemesi yapılması,

Sürekli sakatlık durumunda sakatlık derecesine göre tazminat ödemesi yapılması,

Tatil esnasında meydana gelen yaralanma ve rahatsızlanma durumlarında sağlık merkezlerine nakil giderleri,

Yurt dışı seyahatleri esnasında meydana gelen hastalık ve yaralanma durumlarında süre uzadığında meydana gelen fiyat artışı,

Sigortalının yanında bir yakını olması gerektiği sağlık durumlarında, aile üyelerinden yalnızca bir tanesine ait ulaşım giderleri,

Aile üyelerinden birinin vefatı sebebi ile geri dönüş sağlanmasında dönüş ücreti,

Evinde meydana gelen hasarlar sebebi ile acil eve dönüş ücreti,

Seyahat esnasında vefat olması durumunda sigortalının nakli, cenazeye eşlik edenlere ait yol masrafları,

Kayıp bagajların bulunması halinde sigortalının adresine teslimi bu avantajlar arasında yerini alır.

Ancak sigorta şirketlerine göre bu kapsam değişkenlik göstermekle birlikte seyahat sigortası fiyatları da bu kapsama göre şekillenmektedir.

Seyahat Sigortası Zorunlu Bir Sigorta Çeşidi Midir?

‘’Seyahat sigortası ne kadar?’’ sorusuna cevap verdikten sonra sıra ‘’Seyahat sigortası zorunlu mu?’’ sorusunun cevabına geliyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinden faydalanıyor iseniz, seyahatiniz için sigorta yaptırmanıza gerek olmamakla birlikte özellikle yurt dışına yapılan seyahatlerde vize alımları için bu sigorta çeşidi zorunlu tutulmaktadır. Ülkemizde de bu sigortanın yapılması elzemdir. Olası risklerin tazmin edilmesi ve iyileştirilmesi için aslında bu sigorta çeşidi bir zorunluluktan öte bir ihtiyaçtır. Çünkü sigortanın kapsama alanı oldukça geniştir. Yalnıza sizlerin değil, vefat halinde geride bıraktıklarınızın da mağdur olmaması açısından sigorta yaptırmanın önemi büyüktür.

sigortaladim.com adresi üzerinden firma ile iletişime geçerek hemen formu doldurun, siz de seyahat anında ister yurt içinde ister yurt dışında karşılaşacağınız olumsuz durumlarda maddi hasarlarınızı minimum seviyeye indirin.

Kaynak: sigortaladim.com