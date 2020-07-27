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Popular Science’tan 100. sayıya özel Einstein Evreni kitabı!

Yazar Özge Çolak
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Popular Science, 100. sayısını harika bir içerik ve ilgiyle okuyacağınız Einstein Evreni kitabıyla kutluyor! Bu kitapla Einstein’ı çok daha yakından tanıyıp hayatına dair önemli noktaları ve bilime sağladığı katkıları hangi şartlarda gerçekleştirdiğini ve hayata dair görüşlerini tarihi fotoğraflar eşliğinde okuyacaksınız.

Dahası Popular Science Ağustos sayısındaki birbirinden ilginç makalelerde insan beyni hakkındaki pek çok sorunuzun cevabını bulacaksınız. Bu sayıda ayrıca: uzay, gezegenler, kara delikler ve daha pek çok konuyla ilgili ufuk açıcı yazı, çarpıcı görseller eşliğinde sizi bekliyor.

Popular Science Ağustos sayısındaki Einstein Evreni kitabı, her bilimseverin başucu kitabı olacak. Üstelik, Eylül, Ekim ve Kasım sayılarında Popular Science 100. sayısı kutlamaları harika sürprizlerle devam edecek. Bizi izlemeye devam edin!

Popular Science 100. sayısını almak için tıklayınız

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