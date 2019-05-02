YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER
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YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER

Endonezya’nın Siberut Adası doğada her şeyin ruhunun olduğuna inanan, vücutlarını dövmelerle süsleyip dişlerini sivrilten Mentawai halkına ev sahipliği yapıyor. Çağlar öncesinden gelen yaşam biçimleri, değişen zamana ve tüm engellere rağmen yağmur ormanlarının derinlerinde varlığını sürdürüyor. Atlas, Mayıs sayısında bu özel topluluğun arasına karışıyor ve günlük yaşamlarına ortak oluyor.
Mayıs ayında Atlas’a konu olan Mentawailer, kendine has dil ve geleneklerini hala yaşatıyor. İnançlarında doğa ruhları önemli yer tutan bu topluluğa göre hem canlıların, hem de cansız nesnelerin birer ruhu var. Yüzlerce yıldır sürdürdükleri diş sivriltme, bedeni dövmelerle kaplama gibi gelenekler ruhani bir özellik taşıyor; bunun yanı sıra güzellik anlayışlarını ve doğayla bir olma arzularını ifade ediyor. Son yıllarda genç Mentawailer arasında köylerini bırakanlar ve büyük yerleşimlere göç edenler oluyor. Bu durum Mentawailerin sosyal dokusunda önemli değişiklikler yaratıyor.

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YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER
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YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER

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