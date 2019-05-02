BOZBURUN YARIMADASI: SİHİRLİ KOYLAR
Muğla’nın Bozburun Yarımadası’nın doğa ve kültür varlıkları, sihirli koyları, arkeolojik değerleri Mayıs sayısında Atlas’ta. Mavi, turkuaz, yeşim ya da yeşil ve daha nice renk… Onun koylarını tanımlamak için ilk sözcükler bunlar oluyor. Ve ona sihirli koyların koleksiyoncusu deniyor… Muğla’nın Marmaris ilçesi sınırlarındaki yarımadanın adını tarihte kimi Daraçya bildi, kimi de ona Karya Kersonesos’u, Rodos Peraia’sı ya da Trakheia dedi… Yazları mavi yolculukların en seçkin duraklarıyla bilinen Bozburun Yarımadası, yılın diğer dönemlerinde yerel halkıyla baş başa kalıyor. Atlas’tan Tevfik Taş ve Tolga İldun, Akdeniz’in en az bozulmuş ormanlarını barındıran bu coğrafyayı baharda dolaştı.
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