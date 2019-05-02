ATLAS’IN MAYIS SAYISI ÇIKTI
Atlas, Mayıs sayısında Endonezya’nın Siberut Adası’nda yağmur ormanlarında yaşayan Mentawai halkına konuk oluyor. Vücutlarını dövmelerle süsleyen, ormanda zehirli oklarla avlanan Mentawailer, doğadan hala kopmamış özel bir topluluk. Modern yaşamın kuşatmasına rağmen köylerini bırakmayan Mentawailerin yaşamı bu ay Atlas’ta. Muğla’nın doğa ve kültür hazinesi Bozburun Yarımadası, derginin bir diğer özel dosya konusu. Sihirli koyların uzandığı, sessizliğin hüküm sürdüğü, geleneklerin hala yaşadığı köy ve kasabaların süslediği Bozburun Yarımadası, özel yazı ve fotoğraflarla Atlas’ta.
Mayıs sayısında ayrıca Antalya sularında keşfedilen Türkiye’nin en derin sualtı mağarasına yer veriliyor. Bu sıra dışı oluşuma sayısız sualtı çalışmasına imza atan, projeleriyle coğrafya bilgimizi genişleten Gökhan Türe’nin adı verildi. Samsun’daki tarihi Bafra Feneri’nin öyküsü, Ermenistan’ın başkenti Erivan da bu ayın konuları arasında.
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